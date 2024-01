Frente Comunitario elecciones por sistemas normativos internos en Oxchuc

De acuerdo con el Frente Comunitario por la Libre Determinación de Oxchuc, lo que podría garantizar la paz en ese territorio sería las elecciones de las próximas autoridades municipales por sistemas normativos internos, para dar cumplimiento a la sentencia de marzo del 2022 del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, lamentablemente el gran opositor a que se ejecute la sentencia es el presidente del concejo municipal Luis Sántiz Gómez.

La realización de las elecciones por sistemas normativos internos no es responsabilidad del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es solo acompañante del proceso electoral, son las comunidades las responsables de construir acuerdos para sus propias elecciones, hay condiciones para ello, nosotros estamos en cabal y completa armonía en que se lleven acabo, es unas de las sentencias que hemos ganado y las comunidades están en espera, añadió.

Precisa que están a favor de las elecciones por sistemas normativos internos no solo las comunidades que pertenecen al Frente Comunitario por la Libre Determinación de Oxchuc, sino también las comunidades que están neutrales y muchas que simpatizan con el concejo municipal pero tienen que estar ahí a su favor por los apoyos que reciben.

Todas las comunidades están esperando a que se ejecute la sentencia y se realicen las elecciones de miembros de un nuevo ayuntamiento, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ya decidió, si se cumpliera la sentencia habría un mandato de pocos meses pero ayudaría a la paz, de lo que se trata es que se reponga bien la elección, todo tiene que cambiar, en el Frente Comunitario por la Libre Determinación de Oxchuc habíamos convenido que vamos a permitir la instalación de casillas, añadió.

Dice que también para las elecciones locales y federales habría instalación de casillas en Oxchuc pero el presidente del concejo municipal Luis Sántiz Gómez busca pretextos para la no instalación de casillas, argumenta que no hay condiciones y lo que siempre ha hecho es entorpecer todo el proceso electoral, por nuestra parte vemos que hay condiciones para las elecciones, mientras que las autoridades municipales dicen que no lo hay.

En caso de que se confirmara la versión oficial de que no hay condiciones para la realización de elecciones municipales por sistemas normativos internos, sería complicado para la población, no estaríamos de acuerdo en legitimar a quienes no tengan el respaldo del pueblo, la primera elección se realizó en marzo del 2019, la segunda debió efectuarse en el 2021, pero se nombró concejo municipal provisional y sigue el descontento social contra una autoridad que no representa los intereses de las mayorías, abundó.

Estamos avanzando en la entrega de lámina y mallas para cercos en las comunidades indígenas, pero no nos han cumplido cabalmente, hemos recibido tres entregas con un universo de mil 696 beneficiarios de 5 mil 557 totales de 64 comunidades indígenas, restan 3 mil 861 que reciban la ayuda del paquete de láminas, de los paquetes de láminas hemos recibido 893 beneficiarios de 4 mil 459 y restan 3 mil 563.

El último tiempo de entrega debido semen diciembre del 2023, pero el presidente del concejo municipal Luis Sántiz Gómez no cumplió, ya culminó ese ejercicio y estamos exigiendo que nos hagan el cumplí de esas entregas, tanto de lámina como de mallas, el presidente ha estado citado a la mesa de diálogo con las autoridades estatales pero no ha acudido a algunas reuniones y sabe de sus incumplimientos.

El producto debe seguirse entregando a partir del once de enero en nueve comunidades, son muchas las comunidades indígenas están a la espera de que se les cumpla, hay incertidumbre y las hemos podido calmar, pero tenemos la asamblea general en los próximos días en la que se dará información a la población y se espera que las autoridades municipales cumplan con su compromiso, apuntó.