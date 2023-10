Indígenas de Oxchuc marchan por paz, seguridad y justicia en Tuxtla Gutiérrez

Indígenas del municipio de Oxchuc encabezados por Javier Gómez Méndez, marcharon por las principales calles de Tuxtla Gutiérrez para llegar a la plaza central y demandar frente a Palacio de Gobierno y Congreso del Estado paz, seguridad y justicia, a la vez, identifican como responsables del conflicto político social a Oscar Gómez López, Juan Gabriel Méndez, Enrique Gómez López y Reynaldo Gómez Méndez.

En entrevista durante la marcha que partió del oriente de Tuxtla Gutiérrez hasta la plaza centro, Javier Gómez pidió la intervención de los gobiernos federal y estatal para restablecer la tranquilidad en el municipio, toda vez que no hay paso prevalecen dos bloqueos organizados por estás personas que señalan como responsables de la inseguridad que prevalece en el lugar.

Dijo que todos los que organizan la inseguridad, los bloqueos, la toma de la carretera federal que comunica de San Cristóbal de Las Casas a Palenque ya fueron autoridades municipales y pretenden seguir en el poder, impidiendo con ello que los programas y recursos del Concejo Municipal a cargo de Luis Sántiz Gómez, lleguen a los 124 parajes y 25 barrios de la cabecera municipal.

De acuerdo con el declarante, es necesaria la presencia de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para restablecer el orden, en tanto que la Fiscalía General del Estado debe realizar las investigaciones de los hechos delictivos que se presentan en el municipio, el reclamo y la exigencia es no a la impunidad.

No estamos dispuestos a que el municipio de Oxchuc siga secuestrado por unas cuantas personas que no dejan trabajar a los gobiernos federal, estatal y municipal, toda vez que no aterrizan los programas sociales, ni las acciones municipales llegan a los destinatarios por la violencia que organizan estás personas: Oscar Gómez López, Juan Gabriel Méndez, Enrique Gómez López y Reynaldo Gómez Méndez, enfatizó.

El 15 de diciembre del 2021 se suspendió la Asamblea General Ordinarias para la elección de las autoridades municipales por sistema Normativos indígenas debido a hechos de violencia y el procedimiento ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas no se ha repuesto por falta de garantías, y ahora las comunidades exigen seguridad, paz y justicia a los tres niveles de gobierno.