Continúan desinfectando los vehículos en el municipio de Ostuacán pese al semáforo naranja

Ostuacán.- A pesar de que la entidad chiapaneca se encuentra en el color naranja de la contingencia, autoridades de esta localidad decidieron continuar sin bajar la guardia en la prevención sanitaria sobre todo porque son un municipio colindante con Tabasco, entidad que se encuentra aún en el semáforo rojo.

Es por ello que personal de Protección Civil, policías municipales y autoridades de salud municipal se mantienen en los filtros carreteros para impedir que puedan ingresar personas contagiadas o bien, que en sus unidades puedan llevar el virus de covid 19.

Expusieron que se han instalado estos filtros de manera permanente en el crucero Plan de Ayala que es precisamente la frontera con Tabasco, en el cruce de El Chinin Nuevo Xochimilco que es la conexión con Juárez además de tener otro protocolo en el pronto retorno de la cabecera municipal.









En este sentido dieron a conocer que a los ocupantes de los vehículos se les pide descender para que se pueda aplicar el liquido sanitizante por toda la unidad, al tiempo que personal de salud hace la revisión a los viajantes, tomándoles la temperatura y cuestionándoles si no han presentado alguno de los síntomas de coronavirus.

Indicaron que además de estas atenciones, se les proporciona gel desinfectante a quienes pasan los filtros, además de otorgar un volante informativo con todas les especificaciones en cuanto al cuidado y los números de emergencia en caso de presentar cualquier síntoma.

Señalaron que hasta que no cambie el color de rojo en la entidad tabasqueña, no se descansará en la prevención en esta localidad, pues no quieren que lugareños se vean afectados.

