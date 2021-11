Crítica historiador Julio Dominguez fiesta de Halloween organizada en SCLC

San Cristóbal de Las Casas.- El historiador en San Cristóbal, Julio Domínguez, criticó el tipo de celebración que se realizó en el kiosco del parque central organizado por la Dirección de Cultura de San Cristóbal, “está empezando un gobierno municipal y algo está empezando mal, lo que vimos anoche fue una mera fiesta de Halloween”.

Explicó que en México se tiene las festividades del Día de Muertos desde la visión indígena y en el mestizaje la fiesta de Todos Santos de los Fieles Difuntos, pero que dentro de las celebraciones se han acomodado celebraciones indígenas del México antiguo, que han dado nueva identidad.





“Anoche fue claro ver este abuso en música sacristanes, había desde reggae, disco, menos una música que tuviera que ver con el momento cultural mexicano lo que anoche estábamos festejando, vimos a impresionante número de personas disfrazados de terror, lo nuestro no es una fiesta de terror, es una fiesta de recordar a nuestros familiares que ya no se encuentran en este plano terrenal entre nosotros, no debiera ser viernes 13 o martes 13, ni Halloween”, dijo.

Explicó que dichas celebraciones es una mala copia de costumbres de los extranjeros, y que si ellos buscan conocer nuestra identidad como mexicanos y sancristobalenses, estamos mostrando una “mala copia del Halloween y noche de brujas, el riesgo es que estamos vendiendo una copia mal hecha que no les va interesar, y pérdida de identidad, pérdida de valores, estructuras, familias, de una identidad nacionalista”.

Julio Domínguez lamentó que a pesar de tener 10 mil años de identidad cultural y 500 años de identidad mestiza, estamos tirando por una mala copia del Halloween, “entonces que esperamos que hagan, quién coordinó esto desconozco, la lógica es que fue Cultura y Turismo municipal, esperamos que el 24 en lugar de la fiesta del nacimiento o niño dios, vamos a hacer la fiesta de papá Noel”.