¿Sabes cuántos museos hay en Tuxtla Gutiérrez? Te decimos para que conozcas

Hasta el 2024, Tuxtla Gutiérrez tiene un registro de museos localizados en el centro de la capital de 12 edificios, de los cuales alguno de ellos se encuentran en reparación ante el terremoto de septiembre del 2017, además cada uno de ellos alberga una parte importante de este estado sureño, desde lo artesanal, hasta gastronomía, historia prehispánica, flora y fauna.

Uno de ellos es el Museo de la marimba se ubica en la avenida central y 9a Poniente, a un costado del parque de la marimba, este museo alberga piezas importantes del instrumento representativo del estado, se encuentra abierto al público de 10 de la mañana a las 9 de la noche, con un costo de $20 pesos.

El otro que se encuentra muy cerca del centro es el Museo del Café, este lugar se encuentra únicamente abierto de lunes, miércoles y viernes, de 10 am a 4 pm, mientras que el jueves de 10 am a 6 pm, ahí podrás saber todo el origen del café, los tipos de granos, además en este museo se realizan talleres sobre bebidas, entre otros en los que puedes inscribirte y participar.

Uno de los museos emblemáticos de la ciudad / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Otro museo de importancia, es el Museo Regional de Chiapas, el cual se encuentra en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, este lugar alberga piezas importantes de nuestro antepasados, e incluso fósiles o hallazgos qué realizan investigadores antropólogos, regularmente es visitado por grupos de alumnos, quienes solicitan un permiso previo.

Este museo se ubica en la Calzada de los Hombres Ilustres, y se encuentra abierto al público los lunes de 8 am a 5 pm y de martes a domingo de 9 am a 6 pm, ahí cuentan con talleres, salas de exposiciones, conferencias y presentaciones, cabe mencionar que no todos los días por lo que si quieres información puedes encontrarla en si página de Facebook o bien dentro del museo te la pueden proporcionar.

En esa misma Calzada se ubica el museo botánico, Dr. Faustino Miranda, creado desde 1994, en este lugar hay espacios diversos del mundo vegetal en el que habitamos en Chiapas, e incluso se realizan también exposiciones de diversos temas que tengan relación con la madre tierra.

Lee más: Se reconocen y fortalecen las actividades artesanales en Chiapas

Sobre el bulevar Belisario Domínguez puedes encontrar el Museo de las Artesanías (MUSART), aquí trabajan de lunes a sábado de 10 am a 6 pm, donde encontrarás cultura, tradición y muchas cosas que engloban al estado chiapaneco.

Desde piezas de ámbar, bordados, vestimentas, muñecos representativos de municipios indígenas hasta algunos cuadros, cabe mencionar que también hay exposiciones pero son temporales, por lo que puedes consultar en la página o acudir al museo para preverte.

Otro de los museos en el corazón de la ciudsd, es el Museo de la Ciudad, ubicado en la avenida central, esquina 2a Poniente, este ha tenido reparaciones debido al terremoto de septiembre de 2017, por lo que puedes encontrar a su alrededor láminas, que hasta la fecha han estado por años ahí, de los últimos eventos realizados fue el festival del tamal en febrero, pero no está en las condiciones que debería.

Si te gusta la ciencia, también en Tuxtla esta el MUCH, Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, este se ubica en la Calzada Cerro Hueco, ahí podrás encontrar todo lo interesante de la robótica, energías renovables, dinosaurios, juegos para niños, entre otras cosas.

Los lunes encontrarás cerrado, mientras que de martes a viernes de 9 am a 3 pm, podrás visitarlo y en fines de semana de 10 am a 3 pm, cabe mencionar que en este lugar se realizan diferentes concursos donde puedes inscribirte.

Otro donde puedes realizar actividades con tus hijos es el Museo de la Niñez, ahí se realizan talleres de diversos ámbitos, desde el aprendizaje de la lectura, hasta de comida, aqui encuentras abierto todos los días de 9 am a 4:00pm, excepto los fines de semana cambia su horario de 10:30 am a 4:00 pm, cada mes tiene algo nuevo o actividades ludicas para los pequeños y pequeñas.

Estos museos que se encuentran en Chiapas son de suma importancia, ya que destacan los orígenes del estado, cabe mencionar que poca ciudadanía acude a estos lugares, aunque algunos lugares cobran cuota de recuperación otros son totalmente gratis.

Si quieres conocer más del estado, visita cada uno de ellos, de preferencia entre semana o sábados, ya que lamentablemente los domingos en su mayoría están totalmente cerrados.