¡Deforestan San Cristóbal! Cerros lucen sin árboles

Durante más de 40 años han sido derribados cientos de árboles en la zona Oriente de San Cristóbal de las Casas, luego de ese mismo lugar empezaron a sustraer material pétreo en el lugar y ahora ya fueron creadas colonias en el lugar.

Actualmente en los cerros de San Cristóbal de las Casas, ubicados sobre el lado oriente de la ciudad, han destruido varias hectáreas de tierra verde boscosa con la finalidad de sustraer material pétreo como grava, arena y piedras que son vendidos por los mismos propietarios de los terrenos, sin reparar en el daño ambiental que se genera, por lo que actualmente se observan los cerros totalmente pelones como con "arañazos" a la tierra.

Este es el caso de la zona de las colonias SalsiPuedes, donde primero fueron sustrayendo el material pétreo, años después fue fraccionado por lo que ahora se ha convertido en un populoso sector en el que hay decenas de casas construidos entre esta y la colonia 10 de Abril.









Lo más lamentable, es que esa zona continúa siendo destruida y a diario se extrae todo tipo de material, existiendo incluso proyectos con la intención de urbanizar y construir viviendas en el lugar.

Algunos colonos han denunciado que siguen operando grandes maquinarias y sustrayendo material pétreo de los bancos de arena del área, pero las denuncias solo quedan en el olvido, mientras los que ya viven ahí temen el deslizamiento de tierra sobre sus viviendas.









A pesar que ambientalistas han denunciado a tres órdenes de gobierno y que durante muchos años han sido clausurados algunas graveras, los dueños de estos terrenos pagan solo una multa económica y luego ellos mismos retiran los sellos de clausura para volver a echar a andar las maquinarias reiniciando con la extracción de toneladas de material pétreo, el ruido, el olor a cal y la contaminación.

¿Cerros dan vida a San Cristóbal?

En los bancos de arena también se fabrican blocks y tabicones que tras el daño ecológico “dan vida” a San Cristóbal de las Casas, mientras las zonas boscosas se están acabando y se teme que en pocos años los alrededores de la ciudad queden totalmente blancos de la piedra caliza y arena que extraen amen que los manantiales que quedan se podrían secar.

Ante la situación, los ambientalistas constantemente han señalado qué el medio ambiente en San Cristóbal está siendo destruido por la misma sociedad coleta y además exigen se promulguen y apliquen leyes y castiguen a los destructores del medio ambiente.

Gloria González, una de las luchadoras independientes en defensa del medio ambiente, al ser entrevistada dijo qué los cerros de Salsipuedes se podrían caer y cobrar vidas humanas, ya que de día y noche extraen material pétreo, mientras nadie hace algo para detenerlos, a pesar de las denuncias a las instancias correspondientes, es un lapsus para la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).









"No se ha avanzado mucho en las mesas de diálogo y solo alargan los procesos jurídicos y ahora los mismos pobladores de Salsipuedes y 10 de abril, están tomando ya información jurídica para que las mesas de diálogo se conviertan en amparos y presentarlas a quien corresponda, pero sí está muy crítica la situación, se presiente y se cree por los hechos se pueden caer los cerros”, señaló.

Indicó que son varias empresas que están excavando y no paran de extraer el material, es un auxilio urgente y que pongan atención las autoridades en los tres órdenes de gobierno.

Dijo que siempre lo clausuran, pero solo es para demostrar que están trabajando, ya que realmente no existen clausuras. Los propietarios de los cerros y las empresas que extraen material están de acuerdo con los gobiernos porque pagan una multa al ser clausurados y luego son reabiertos.

"Es una pantomima y eso de clausurar se aplaude pero al rato quitan el sello o simplemente violan el documento del sello y de la noche a la mañana empiezan a trabajar nuevamente, como si no hubiera pasado algo. Cualquiera que pase por la zona oriente de San Cristóbal se darán cuenta de los cerros que ya están pelones, precisamente a unos 100 metros está el Cendi, donde varios niños se quedan ahí todos los días e inhalan el polvo y el olor intenso a cal”, indicó.

Deforestan más de 50 hectáreas

Y es que aproximadamente éstos terrenos miden más de 50 hectáreas, situación que se prevé aumentará en los próximos años y podrían llegar hasta 70 hectáreas.

Respecto al tema de la contaminación de los mantos freáticos nadie quiere hablar. Pero la destrucción del bosque de las montañas de Salsipuedes, al sureste de la ciudad, supone la desaparición de la flora y la fauna, la extinción de especies maderables y la alteración irreversible del ciclo hidrológico natural. Ya se han desecado o alterado la mayoría de los pozos que abastecen de agua a la ciudad.

Además convierte la zona en un área geológicamente inestable, en este tema, no quieren hablar ninguna autoridad al respecto porque se sabe que están de acuerdo con los propietarios de éstos terrenos y las empresas que extraen el material, porque son las mismas autoridades que clausuran y luego después de pagar una multa económica autorizan a que sean reabierto y reinician trabajar de manera normal.

Colonos temen ante fracturas en viviendas

En 2018 y aún antes, ya se ha denunciado la fractura de viviendas en Salsipuedes, debido a que la tierra se está fracturado y algunas viviendas comienzan a presentar afectaciones, situación que El Heraldo de Chiapas dio a conocer en 2021, cuando se entrevistó a don Antonio López Girón de la calle Diagonal cuya casa tiene cuarteaduras por la vibración de la maquinarias de extracción, mismo que dijo hace 15 años compró su terreno y no el problema no estaba.

Otra personas que por temor a represalias omite su identidad señaló: “Mi casa está cayendo, las paredes están cuarteadas y ya se denunció ante los gobiernos pero no hacen algo, este terreno lo compré hace varios años cuando los cerros estaban completos y llenos de árboles, construí mi casa y años después empiezan a destruir los cerros y ahora mi casa ya se dañó, estoy pidiendo que me lo paguen para irme de aquí, son como 70 mil pesos que vale mi casita, los ruidos de las maquinas empiezan desde muy temprano y no nos dejan dormir, hay mucho olor a polvo”.

Es importante recordar que en 2017, San Cristóbal de las Casas se esperaba fuera declarada por la Unesco, como Patrimonio Mundial de la Humanidad, lo cual no se logró por las condiciones de deterioro que presenta en cuanto al medio ambiental, su arquitectura y a que no posee ni siquiera una planta de aguas residuales o relleno sanitario, requisitos mínimos para alcanzar este reconocimiento.