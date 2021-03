Denuncian irregularidades en oficialía de registro civil de Unión Juárez

La irresponsabilidad y falta de información de parte del oficial del registro civil de Unión Juárez, ha provocado que decenas de ciudadanos que acuden a realizar trámites, como actas de nacimiento y registros extemporáneos, encuentren molestos porque han acudido más de dos veces sin poder encontrar al funcionario, lo que les genera gastos de pasaje extraordinario y pérdidas de tiempo.





Local Llaman a instituciones a cumplir con la rendición de cuentas





Uno de los afectados, Luis López, afirmó que ellos reconocen que en Chiapas como en México se viven tiempos de cuidado por la pandemia, sin embargo, ha sido una constante la falta de atención de parte del titular de la oficialía de registro civil en ese lugar, Alfredo Cruz Bermúdez, ya que la oficina se ha mantenido cerrada desde hace varios meses, esporádicamente llegan, pero no lo hace de manera ordenada, con lo que se dificulta la posibilidad de que los contribuyentes tengan “suerte” de encontrarlo.

Señaló que en la puerta de las oficinas, el funcionario dejó un número de celular que presumen pertenece a Alfredo Cruz Bermúdez, sin embargo, este no contesta las llamadas ni mucho menos los mensajes, lo que implica que quienes tienen la necesidad de un documento como acta de nacimiento, ya sea por necesidades laborales, de estudios o viajes, lo busquen una y otra vez sin tener éxito en su intención de logar la gestión.

Los inconformes acudieron inicialmente ante el alcalde de Unión, Juárez Doni Alan Verdugo Aguilar, para que interviniera como primera autoridad en el municipio, sin embargo, en lugar de hacer algún trámite quiso aprovechar y colocar a su esposa en el cargo sin lograrlo y ante esto mostró nulo interés por la petición de los inconformes y engavetó la solicitud a la demanda ciudadana.

En su caminar los inconformes, algunos de ellos han tenido la suerte de lograr ubicarlo en la oficina, pero eso tampoco es garantía de que son atendidos bajo argumentos que no existen formatos o que no hay quien realice los cobros en hacienda, por lo que han pedido a través de un documento a la secretaria general de gobierno en Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, instruir a Román Jiménez Méndez, director general de las oficialías de registro civil de que se atienda esta situación que afecta a la ciudadana y que tras varios meses de demandas, no ha podido tener respuesta.