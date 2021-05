Denuncian que director de SPM pide "mordida" a policías en Mapastepec

Mapastepec, Chiapas.-Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mapastepec, han sido despedidos por no acceder a extorsionar a la ciudadanía, como lo ordena el director de la corporación, Alberto Espinosa Melchor.

En una denuncia hecha ante las autoridades ministeriales por parte del ex elemento de la policía municipal, Cinar N. dio a conocer que fue despedido de la corporación por no acatar las órdenes del director de la corporación de pedir "moches" o extorsionar a la ciudadanía.





Municipios Historia de superación, policía municipal culmina licenciatura





En la denuncia hecha ante un fiscal del ministerio público, por el delito contra la moral y la dignidad de las personas y lo que le resulte en contra de Alberto E, M. director de seguridad pública municipal de Mapastepec, explico que fue separado de su cargo debido a que no acataba las ordenes como el de extorsionar a la ciudadanía.

A la llegada del director a la corporación, muchos elementos fueron condicionados para seguir trabajando en la corporación y que tenían que llevarle dinero para seguir trabajando como agentes de la policía municipal, dijo el denunciante.

El 4 de enero le fue informado que ya no pertenecía a la policía y que estaba dado de baja por no pasar el examen de confianza, pero la historia es otra, fue dado de baja por no prestarse a la extorsión a la ciudadanía, por no llevarle dinero, era arrestado hasta por 72 horas.









Por otro lado, el pasado 12 de mayo, varios policías en lugar de realizar patrullajes de prevención, fueron enviados a limpiar el libramiento sur de Mapastepec, donde los agentes no pueden protestar por que de inmediato son dados de baja.

Aun cuando se han cometidos asaltos, robos, y homicidio, los agentes los agarran para limpiar las calles, cuando se tienen que implementar operativos de prevención.