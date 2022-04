Denuncian tensión en Venustiano Carranza por diferencias entre organizaciones campesinas

La Comunidad Indígena Tsotsil-Totik Paraíso del Grijalva del municipio de Venustiano Carranza, organizada en la Alianza de Comuneros Indígenas “San Bartolomé de los Llanos”, denuncian que a través de los años han padecido de las expulsiones, de los saqueos y el pisoteo de sus derechos Indígenas y Agrarios por la Organización Bienes Comunales autodenominados OCEZ Casa del Pueblo, "denunciamos y damos conocimiento que este Grupo que mantiene en zozobra al municipio".

"Ha comenzado con los preparativos para llevar a cabo un tercer ataque armado en contra de esta población indígena, exigimos al Estado que detenga a la OCEZ, y que haga justicia por las atrocidades cometidas desde el mes de abril del año 2021", expone en un comunicado.

Documenta el secuestro y tortura de sus compañeros Corazón Vives Ruiz y Elías Vázquez Gómez, utilizando casas de seguridad en el Ejido Plan de los Ángeles, lugar donde surgieron los autores materiales se la emboscada en el 2001 en el paraje muktaji’tik y la cabecera municipal, centro de operación de esta organización que se escuda con la imagen del General Emiliano Zapata.

Acusan que la OCEZ Casa del Pueblo se alía con partidos políticos, entre las víctimas está su compañero Adolfo López Vázquez, secuestro de dos personas oriundas de Tuxtla Gutiérrez, así como a varias personas lesionados por armas de fuego, también fue asesinado el joven estudiante de Telebachillerato Víctor Manuel Vázquez de la Torre.

"Los líderes de la Casa del Pueblo y la OCEZ Región Carranza están al servicio de los partidos políticos del poder en turno. Nuestra organización en ningún momento les ha comprado tierras para su reubicación, pero sí a los Bienes Comunales Venustiano Carranza les ha comprado tierras a su favor, así como a varios grupos que a lo largo de los años han ido expulsando y no pudieron mantenerse dentro de las tierras comunales".

"Defenderemos nuestras tierras y las aguas de nuestro sagrado río Grijalva porque los bienes naturales es para todas y todos, no para empresas extranjeras, la Alianza San Bartolomé de los Llanos defenderá y no permitirá que ni una empresa foránea haga lo que quiera en un territorio que no les pertenece, más cuando se vería en peligro el futuro de nuestra comunidad, y de las comunidades que trabajan y viven de esas aguas benditas".