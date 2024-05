Deportistas realizan labor de limpieza en sitio ecológico La Conchuda en Ocozocoautla

Ocozocoautla.- Un grupo de deportistas, quienes se dedican a realizar entrenamientos en sitios naturales y diversas veredas, llevaron a cabo un trabajo de limpieza en el sitio ecológico La Conchuda, en donde pudieron recoger una importante cantidad de basura.

Es preciso mencionar que la ruta de la Conchuda, es una de las más complicadas para recorrer por el desgaste físico que implica, además de que está alejado de la zona urbana, pues este espacio conforma parte la reserva El Ocote.

Los deportistas lamentaron que hayan personas que acudan a visitar este espacio y que dejen sus desechos, por lo que ellos, llevaron costales para poder recolectar la mayor cantidad de desechos, con la intención de seguir preservando este espacio natural.

Los atletas dejaron en claro que su intención no es hacerse publicidad, sino el de llamar a la conciencia social, pues aseguraron que no es el único sitio que se ha visto contaminado, deseando que cada vez más personas tomen a consideración estas acciones y se conserven los sitios naturales.

“Esperemos que en la próxima actividad se sumen más personas, no lo hacemos con el afán de hacernos populares si no de concientizar a las personas que visitan estos lugares a no ser cochinos y regresar la basura a casa que nada nos cuesta para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de conocer estos bellos lugares”, resaltaron.

Asimismo dijeron que así como este sitio natural, hay otros tantos que la gente debería de cuidar y ser responsables con el medio ambiente, para que sigan siendo espacios ideales para el goce de muchas personas.

