Desconfía Coparmex Chiapas del proyecto corredor T-MEC

Luego del anuncio del proyecto Corredor T-MEC, que incluirá a diez entidades de México, entre estas Chiapas, la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que no existen avances tangibles al respecto. El corredor internacional es una obra logística que conectará el puerto de Mazatlán con la ciudad de Winnipeg, en Canadá.

Pese a que el plan maestro a presentarse en enero de 2021 incluirá más proyectos que abarcarán a entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua; además de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, la iniciativa privada expuso que desde hace años no se han concretado las inversiones en esta frontera sur.





Al respecto, José Toriello Elorza, presidente de la Coparmex, señaló que Caxxor Group, la empresa que se encargará de este proyecto, es la misma que anunció la inversión para la construcción de la Terminal multimodal El Dorado en el punto estratégico de Puerto Chiapas, pero todo quedó en promesa.

No hay avances tangibles al respecto, sólo anuncios y buenos deseos. Y hasta ahí. Ya ha pasado un año y no hay nada de la terminal El Dorado, aunado a que la Coordinación de Puertos no tiene información al respecto”, aseveró.

Dijo que hay otros proyectos que sí se están efectuando, incluso ya se implementaron en la región, pero se trata de inversión proveniente de Centroamérica.

Esta obra tiene el objetivo de aprovechar la implementación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de modo que no sólo se fortalezca la región, sino que también se logre la llegada de más empresas internacionales a territorio mexicano, explicó Carlos Ortiz, director general del fondo institucional Caxxor Group, durante una rueda de prensa.

Apuntó el directivo que la idea es mejorar las vías logísticas entre las tres naciones involucradas en el tratado, de modo que empresas establecidas en Asia vean con mayor atractivo la región y decidan mover sus instalaciones. De aquí, el puente que significaría Chiapas para conectar también con Centroamérica, pero el proyecto genere incertidumbre entre empresarios de la frontera sur de México.





