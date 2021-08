Desplazados del ejido Puebla, Chenalhó, piden retorno a su comunidad

San Cristóbal de Las Casas.- Desplazados del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó pidieron a las autoridades del gobierno del estado, por lo menos un grupo de 30 familias que no tienen garantías de retorno a la comunidad de donde fueron obligados a salir desde el 26 de mayo del 2016, sean reubicados, “pero que nos dé una solución definitiva”.

Tras realizar entrega de folletos sobre el boulevard Juan Sabines, cerca de la salida de San Cristóbal a Comitán de Domínguez, Aracely Cruz López, una de las mujeres desplazadas, dijo que buscan justicia y reubicación tras el fallecimiento de su papá, además de sumarse a la liberación incondicional de normalistas que fueron detenidos hace unos meses en la caseta de Chiapa de Corzo.





A 5 años de estar desplazados aseguró no les han dado ninguna solución, “y queremos una reubicación porque en la comunidad no podemos regresar, hay algunos que sí, pero nosotros que fuimos más afectados cuando asesinaron a mi papá no podemos, por eso exigimos una resolución”.

Cruz López, indicó que han pedido al gobierno, la reubicación sea en San Cristóbal, de las 30 familias que suman más de 100 personas, aunque las familias están creciendo. “Cuando salimos éramos 54 familias, 246 personas, pero algunas ya retornaron, pero hay garantía de que retornen algunas, y nosotros que no podemos, y queremos reubicación, y el pago de nuestras pérdidas”.