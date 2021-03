Edil de El Parral despide a empleado que pidió apoyo

En un documento enviado a los medios de comunicación, don Raquel de Paz Molina, de 76 años denunció que fue despedido de su oficio de velador de la escuela Telesecundaria de Jericó, donde obtenía un sueldo de 80 pesos diarios, por instrucciones del alcalde de El Parral Albert Molina Espinoza.





Señala en el documento que al preguntar “el motivo de mi despido, ya que yo necesito mi trabajo y no hay ninguna queja por parte de la institución donde laboro como velador, el señor Marcial González secretario municipal, me dijo que me estaban despidiendo de mi trabajo porque el día martes que vino el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, estuve con un grupo de ejidatarios de la colonia Jericó con una lona en la cual pedíamos nos apoye el señor gobernador”.

Agrega “pedíamos nos apoye el señor gobernador con nuestra agua potable, arreglo de la carretera del desvió entrada a Jericó y la señal de teléfono celular, me dijo el secretario municipal que eso no le había parecido bien al presidente municipal Alber Molina Espinosa y que por eso ordenó mi despido”.

Señala que “anduve apoyando al actual presidente Alber Molina Espinosa, durante 6 años, desde la primera vez que jugó para presidente de Parral y hoy así me paga que anduve de calle en calle, tanto de Parral y Jericó dándole todo mi apoyo, es una gran injusticia que se me haya corrido, porque según el presidente municipal del Parral y Secretario Municipal no tengo derecho a expresar mis ideas y opinión personal”.





Lo despidieron de su empleo como velador por pedir agua para su comunidad. / Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Por ultimo dijo que enviará un documento al gobierno del estado para que conozca su caso y se tomen cartas en el asunto, pues dice que es una persona sola y necesita de su trabajo “el día martes que el gobernador vino, se me pidió apoyo como ejidatario para venir a solicitar junto con un grupo de ejidatarios el agua potable, arreglo de la carretera de Jericó el desvío y la señal de teléfono celular; como habitante de Jericó tenemos derechos de pedir los servicios más prioritarios para nuestra comunidad”, finalizó.