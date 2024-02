No le voy a fallar a Chiapas, se los digo con el corazón: ERA

El precandidato único de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia en Chiapas”, Eduardo Ramírez Aguilar, cerró su precampaña ante miles de simpatizantes en la capital económica del estado, Tapachula, desde donde aseguró que no les fallará y no le fallará a Chiapas.

En el Palenque de Gallos de la Expo Feria Tapachula y ante miles de simpatizantes, así como militantes de Morena y de los partidos aliados a este movimiento, el llamado “Jaguar Negro” afirmó que “no les voy a fallar, se los aseguro y se los digo de corazón, no les voy a fallar, no les voy a fallar”.

El precandidato al gobierno de Chiapas añadió que en estos días de caminar por la entidad y la región Costa-Soconusco, sintió el respaldo de los ciudadanos y solo tiene gratitud para todos sus amigos de Chiapas que lo han estado apoyando desde hace 25 años en distintas responsabilidades.









Precisó que este movimiento es un movimiento genuino, un movimiento de la gente, un movimiento del pueblo y en la región Soconusco están los actores sociales, políticos y económicos de Chiapas.

“Ya me gané la confianza, ahora quiero ganarme el corazón y amor de todo un pueblo y construir el Chiapas que todos queremos tener, ese Chiapas que no solo tiene confianza en nosotros, sino para resolver los problemas”, abundó.

Destacó que la precampaña se termina hoy 10 de febrero, pero ya empezaron los “Diálogos por la Trascendencia de Chiapas” y pidió que en los 22 temas que van a construir se integren a los trabajos, ya que en la medida en que los ciudadanos participen se construirá un mejor Chiapas para todos.









Dijo que quiere un gobierno basado en principios, valores, y que se construya desde el más necesitado, al que siempre lo han utilizado en el paso como mercancía electoral, pero se acabó la compra de votos, ya que la gente está por convicción.

Recordó que cuando empezó a trabajar para ser el coordinador de la Cuarta Transformación en Chiapas estuvo en este recinto del Palenque de Gallos, hoy lo visita como precandidato, mañana como candidato y si Dios lo permite como gobernador de Chiapas.









“Ustedes me han dado la fuerza, esta fuerza no es solo de Eduardo Ramírez, son las aspiraciones de todo un pueblo y quiero decirles que nunca les voy a fallar, ya en la cuarta transformación tenemos tres valores fundamentales: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, manifestó.

Puntualizó que se tendrá una frontera sur segura, una migración ordenada y con desarrollo, pero para ello se necesita del apoyo de la doctora Claudia Sheimbaum Pardo, aspirante a la presidencia de la república, por tal razón hay que darle el apoyo de todos los chiapanecos.





Cabe recordar que el aspirante a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez inició su precampaña en el municipio de Huitiupán el pasado 22 de enero y la concluyó en la frontera sur este 10 de febrero en compañía de su familia.