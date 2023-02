Egresados de escuelas privadas en el limbo; no tienen títulos profesionales

El 70 por ciento de los jóvenes que egresan de universidades privadas en Chiapas se quedan en el limbo, debido a que los centros educativos del nivel superior no cumplen con la entrega de los títulos profesionales, de acuerdo a la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Chiapas cada año aproximadamente 54 mil jóvenes concluyen una licenciatura, de los cuales solo 16 mil 200 logran su título profesional.

Tan solo en el ciclo escolar 2021, 2022, en el estado fueron 6 mil 165 los jóvenes egresados de universidades públicas y 48 mil 320 de escuelas privadas, de 189 centros educativos: 18 escuelas públicas y 171 escuelas privadas.

En Tapachula, hay universidades como el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH), Centro de Estudios Superiores Helen Keller, Instituto Universitario de México, Centro Universitario Interamericano, Universidad del Soconusco, entre otras.

A pesar la gran inversión realizada para concluir sus estudios del nivel superior, egresados hoy no cuentan con un documento por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que de certeza de que terminaron la licenciatura, en el caso de quienes estudiaron en el plan cuatrimestral invirtieron alrededor de 100 mil pesos durante los 2 años 8 meses que dura la carrera, mientras que los que estudian en planes semestrales la inversión supera los 200 mil pesos durante los 4 años de la licenciatura.

Vitalina Soto Gutiérrez, es una de los cientos de egresados que se encuentran en incertidumbre, ya que a dos años en que concluyó sus estudios de enfermería en el Centro de Estudios Superiores Helen Keller no cuenta con su título profesional, se dice defrauda por la institución, ya que por 3 años estudió la carrera y brindó un año de práctica, pero a pesar de terminar sus estudios universitarios, no le entregan su título profesional.

Señaló que de su generación son 8 egresados que están siendo afectados, ya que han cumplido con los requisitos para el proceso de titulación, así como los pagos correspondientes en Hacienda, pero la irresponsabilidad de la escuela y de las autoridades ha retrasado la entregada de los documentos.

Indicó que pagó alrededor de 25 mil pesos en la institución para obtener su título profesional, porque de lo contrario no se le permitiría realizar sus prácticas, y la promesa fue que el documento sería entregado en 6 meses, pero el tiempo ha pasado y todo fue una mentira.

Universidades culpan a la SEP de no expedir los títulos de los jóvenes egresados / Foto: Manuel Núñez | Diario del Sur

Narró que ha recibido ofertas de trabajo en diversas instituciones de salud pero debido a la falta de su título profesional no es contratada, ya que este documento es primordial para comprobar que culminó sus estudios, "Estoy en incertidumbre porque de nada sirve haber estudiado, he tenido la oportunidad de ser contratada, pero ante la tardanza en la entrega de este documento me han rechazado, y estoy desesperada porque llevo en espera más de 2 años", abundó.

Flor Ramírez Ramos, concluyó sus estudios universitarios desde hace 3 años, y a pesar de que cumplió con la documentación y el pago de más de 25 mil pesos en la institución y aún no obtiene su título profesional. Indica estar decepciona de la institución donde cursó sus estudios, ya que a que a más de tres años en que terminó la licenciatura, no les entregan su título profesional a ella ni a sus compañeros de generación.

"He acudido a la escuela a pedir información y exigir celeridad en la entrega de mi título, pero los directivos no dan respuesta, y estas vueltas solo me han generado gastos innecesarios, lo cual me desespera porque ya es mucho tiempo de espera", subrayó.

Flor mencionó que durante este tiempo ella y sus compañeros han sido amenazados por el director para no hacer acciones de protesta, sin embargo, se sienten defraudados porque ya pagaron por su documentación y no tienen respuesta.

María "N", es egresada de la licenciatura de enfermería en Instituto Universitario de México, quién pidió la omisión nombre ante las amenazas por parte de los directivos de esta escuela de retrasar aún más la entrega de sus títulos sí alzan la voz a la opinión pública.

Enfatizó que concluyó sus estudios en el 2020 y a pesar de cumplir con el servicio social, los trámites y la entrega de documentación, así como el pago de más de 25 mil aún no recibe su título profesional, no solo ella sufre esta situación pues en su grupo son 15 alumnos, además de otros salones, y aunque en diversas ocasiones han acudido a la institución a exigir su documentación, directivos solo argumentan que el retraso se debe a la Secretaría de Educación.

"Lamentablemente ante la falta de un documento que avale mis estudios he perdido varias oportunidades de empleo, cuya situación es desesperante y molesta, ya que de nada sirve que estudié tantos años para que ahora me encuentre en incertidumbre", acotó.

Remarcó que exige le entrega sus títulos porque ya cumplió con el pago, sin embargo, la institución durante estos años solo ha dado largas y no da una solución a esa problemática que los mantiene a la deriva.

Luis N, estudió la licenciatura en ciencias de la comunicación en el Centro Universitario Interamericano, egresó desde hace 5 años y no ha recibido el documento que valide la conclusión de sus estudios profesionales, externó su molestia porque asegura no estar pidiendo nada regalado, porque con gran sacrificio sus padres invirtieron en sus estudios y en el pago del título profesional, que en ese entonces oscilaba en los 20 mil pesos, pero la institución incumplió con ese proceso.

Expuso que durante este tiempo ha perdido muchas oportunidades laborales en empresas reconocidas que ofertan sueldos muy atractivos, pero uno los requisitos es contar con título profesional el cual no ha recibido, por lo que esta situación le genera mucha tristeza y a la vez coraje, "Da mucho coraje y a la vez impotencia que las autoridades educativas no hagan nada para impedir que estas escuelas sigan logrando con los jóvenes, ofertando licenciaturas cuando incumplen con la entrega de los documentos, como son los títulos profesionales", reconoció.

Cabe hacer mención que Diario del Sur buscó el acercamiento con los directivos de las universidades que incumplen con la entrega de los títulos profesionales, sin embargo, todas se negaron a hacer entrevistados y dar su versión del por qué el retraso en el cumplimiento de este proceso.

