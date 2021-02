El acoso sexual una realidad invisible en Chiapas: Elsa Simón

El acoso sexual hacia mujeres es un delito que siempre ha existido, sin embargo, es una realidad invisible para las autoridades y para la misma sociedad, y solo tratan de brindar atención cuando los casos de víctimas se hacen del dominio público.

La fundadora de la organización Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, lamentó que el acoso esté normalizado por las autoridades de los tres ordenes de gobierno, al tiempo que minimizan las denuncias de las féminas que han sido víctimas de actitudes antisociales que se registran en distintos ámbitos de la sociedad.

Dijo que tanto el año pasado, la organización de representa dio acompañamiento a 80 casos de acoso sexual, cifra que es relativamente baja en comparación al número de delitos que se registran, ya que al no haber una atención especializada, las víctimas optan por no interponer su denuncia.

Señaló que el acoso sexual es un delito que debe castigarse con cárcel y por lo tanto las autoridades deben catalogarlo como grave, porque está dentro de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, sin embargo, las autoridades lo han minimizado y no han hecho nada para atender de manera correcta a las víctimas.

"El caso de Mariana debe de quedar de antecedente para que este delito se castigue con cárcel, ya que los casos han ido en aumento y cada vez son más grave en las niñas, adolescentes y mujeres, por lo que al no haber una atención adecuada las víctimas deciden no alzar la voz y no denunciar a sus agresores", sostuvo.

Tal es el caso de Alexis "N", médico pasante, quién denunció el acoso sexual que vivió durante su internamiento en la clínica Issstech en Tapachula por parte del médico ginecólogo de base Francisco Mora, quien durante las consultas la encerraba en el consultorio y tocaba su cuerpo sin su consentimiento.

"Yo me escondía para no entrar a las consultas, era un infierno el que vivía, el médico me buscaba todos los días, lamentable no recibí el apoyo por parte del jefe de enseñanza, por lo que tuve que ir a poner mi denuncia con la directora del hospital, y su respuesta fue que me iban a cambiar pero que no dijera nada a nadie", abundó.

Indicó que por esta situación comenzó a recibir amenazas por parte de la dirección del hospital, y a pesar de que hizo la denuncia nunca tuvo la atención adecuada ni se le hizo justicia por parte de las autoridades de salud, sin embargo, fue por la pandemia como obtuvo justicia, ya que su agresor se contagios de Covid-19 y falleció.

Estudiantes han alzado la voz para denunciar a docentes acosadores/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

Una situación similar enfrentó la estudiante, Dannia "N", quien sufrió acoso por parte del profesor de la escuela de medicina, Miguel Ángel Montes, quien siempre buscó la forma de reprobarla, a pesar de que cumplía a cabalidad con las tareas o trabajos requeridos.

Dijo que el docente tiene fama de pedir cosas materiales a quienes reprueban, pero con ella fue diferente, ya que le hizo una propuesta indecorosa "que estás dispuesta hacer por tu calificación, recuerda que tú eres el orgullo de tu mamá y comenzó a describir todo lo que quería hacer conmigo sexualmente".

"Todo será con tu consentimiento, pero recuerda que en segundo vamos a toparnos todavía, el doctor me encerró y me dijo que si no accedía me iba a ir mal. El docente me llamaba en todo momento, hasta en vacaciones, pero lo que se decía es que la Unach siempre protege a sus maestros y que no me iba a escuchar", abundó

Con lágrimas en los ojos, Dannia narró que a pesar de que interpuso su denuncia ante las autoridades educativas, no hicieron ninguna acción legal más que mandar al docente a una plática de moral y hoy continúa dando clases en la escuela, a pesar de que es un riesgo para las estudiantes.