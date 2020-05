El problema general de la violencia política de género en Chiapas es la simulación: Ruby Burguete Cal y Mayor

El problema general de la violencia política de género en Chiapas es la simulación y la usurpación de funciones, en el proceso electoral de 2015 un total de 34 credenciales de elector de mujeres fueron sustituidas por varones a la hora del registro de candidatos a puestos de elección y en el 2018, de 33 municipios gobernados por mujeres el 75 por ciento ocurre el mismo fenómeno, expuso Ruby Araceli Burguete Cal y Mayor.

La profesora e investigadora en la unidad sureste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), con sede en San Cristóbal de Las Casas, enfatizó que este fenómeno no es una particularidad de los municipios indígenas, tiene que ver con la instauración de la paridad de género y la responsabilidad institucional del cumplimiento de los derechos de las mujeres y la falta de la fuerza del Estado Mexicano que no garantiza la aplicación de la ley.

Lo que es particular de los pueblos indígenas, es cómo esta violencia política de género y usurpación de funciones se manifiesta, estamos frente a una situación donde la semilla del problema está en que los partidos políticos buscan nombres para cumplir con la paridad, enfatizó.

Durante la presentación del Cuadernillo de Divulgación No. 3: “Paridad y violencia política en razón de género en municipios indígenas de Chiapas (2015-2018): una aproximación con perspectiva intercultural”, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, abundó que el problema son los partidos políticos y coaliciones.

Sostuvo que, a la hora de elegir candidatas a puestos de elección en la paridad horizontal, buscaron hombres, incumpliendo así con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les entregó como prerrogativa la obligación de cumplir con la paridad de género.

Burguete Cal y Mayor añadió en la presentación virtual con las consejeras electorales del IEPC, Sofía Martínez De Castro León y Blanca Estela Parra Chávez, que a partir de esa violación decanta todas las particularidades de la violencia, de los 33 municipios gobernados por mujeres 15 son indígenas y en todos ocurren el fenómeno de la suplantación.

Se crearon presidencias municipales de parejas presidenciales, tanto en municipios indígenas como mestizos, incluso, las campañas no la realizaron las mujeres registradas, sino los hombres, tanto por partidos políticos ganadores y los que no son ganadores, en la propaganda política en busca del voto del electorado figuraron hombres, no las mujeres contendientes, denunció.

En el municipio de Mitontic, la presidenta municipal Manuela Martínez Icó, del Partido Verde Ecologista de México, ha sido relegada por el esposo Erasto Ordóñez, quien ondea la bandera el día del Grito de Independencia, el problema es de las instituciones, el caso extremo es de Chamula donde el cabildo se integra al cien por ciento varones y han sido excluidas las mujeres.

Las mujeres de Chamula demandan ser autoridad, el Estado Mexicano tiene el deber de garantizar los pueblos políticos electorales de las mujeres, la paridad de género, desarrollar procesos electorales por sistemas normativos indígenas, mientras que en Chanal se presenta el fenómeno de la pareja presidencial, Alejandra Isabel Martínez Ara, postulada por el PRI, es desplazada por su esposo Roberto Pérez, y en muchos municipios indígenas se inventan la figura de presidente municipal por usos y costumbres para legitimar la usurpación de funciones.

En tanto que en Larráinzar tenemos un ejemplo de integración de un ayuntamiento en paridad vertical y cuestión sus usos y costumbres excluyentes, no traiciona su marco cultural si no que le da soporte para la identidad, la inclusión y los derechos de las mujeres.

La presidenta municipal de Simojovel, Viridiana Hernández, es desplazada por Gilberto Martínez Andrade, síndico municipal.

Puntualizó que la perspectiva es que en las elecciones locales del 6 de junio del 2021 la situación va a ser igual, prevalecerá la omisión a la paridad real y la usurpación y la simulación, que deberá resolver el Estado Mexicano con todo el peso de la ley.

