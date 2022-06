Elemento de la Guardia Nacional golpea a mujer en un bar de San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas.- Un elemento de la Guardia Nacional adscrito en San Cristóbal de Las Casas recientemente golpeó a una mujer en un bar en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, lamentablemente nadie los auxilio, pide a las autoridades investigue el paradero de este sujeto.

Al respecto Inés Crescencia Suárez Cruz, en entrevista denunció qué hace días fue golpeada salvajemente por un elemento de la Guardia Nacional en su negocio de venta de Micheladas, ubicada en la calle Valentín Gómez Farías del barrio de San Diego, en la zona sur de San Cristóbal de Las Casas, señalando que nadie los atendió al presentar su denuncia.





"Yo tengo un negocio de venta de micheladas en el barrio de San Diego de la calle Valentín Gómez Farías, este elemento de la Guardia Nacional pidió para que se le sirviera las micheladas pero a la quinta michelada ya no le serví porque ya estaba borracho, le pase la cuenta y de ahí se molestó y me empezó a golpear en el piso y en la pared y me quedé ensangrentado y cuando llegó mi hijo me vio ensangrentada y me dijo que yo presentara mi denuncia pero nadie me hizo caso" señaló.

Agregó qué cuándo llegó en las instalaciones de la guardia nacional, el elemento ya se encontraba dentro de su cuartel sentado y cuándo quiso denunciar con los altos fue ignorada la víctima.





"Cuando yo llegué a la guardia nacional este hombre que me golpeó ya se encontraba sentado en el cuartel y quise denunciarlo pero sus compañeros me ignoraron, me dieron la espalda, quise hablar a sus jefes pero no me dieron permiso, el golpeador lo levantaron y saber a dónde lo llevaron, no me quisieron escuchar para poner mi denuncia por eso estoy aquí con los periodistas para denunciarlo y que se den cuenta sus jefes que tienen un elemento golpeador", indicó.





Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Finalmente, dijo que desafortunadamente este sujeto ya no se encuentra en el cuartel, sino que ahora se encuentra en el estado de Puebla y es así que no hubo justicia, por lo que pide al mando de los elementos de la Guardia Nacional que lo regrese a San Cristóbal porque está plenamente identificado qué éste hombre se ha dedicado a golpear las mujeres.