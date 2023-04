Empleados de empresas de seguridad exigen salarios justos

Trabajadores de empresas de seguridad pública, a través de una denuncia anonima han acusado a jefes de la empresa de seguridad Deprosur y PARLOC ubicadas en la colonia Terán en Tuxtla Gutiérrez debido los salarios injustos, ante esto acusan que les restan hasta $700 pesos de su sueldo.

Asimismo los trabajadores argumentan que temen que sean despedidos injustificadamente; uno de ellos que se omite su nombre por seguridad argumentó que su quincena es alrededor de 3 mil 500 y recibe 2 mil 300 incluso hasta 2 mil pesos.

Ante esto acusan que les restan hasta $700 pesos de su sueldo / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

"Ya hemos puesto nuestra denuncia, ya les hemos exigído, a veces no me pagan completo y tengo que estar atrás de ellos pidiendo el pago, yo tengo una familia que mantener, pago pasajes para trasladarme y sinceramente no me alcanza", mencionó uno de los trabajadores.

Se han dado cuenta que existen más compañeros de otras empresas de seguridad que están pasando por lo mismo / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Cabe destacar que se han dado cuenta que existen más compañeros de otras empresas de seguridad que están pasando por lo mismo, hasta el momento no tienen el número exacto de todos los trabajadores de las demás empresas que tienen el mismo problema, pero argumentan que son muchos.

Ante esta situación piden el apoyo del gobierno del estado, así como del ayuntamiento municipal para que se frene este problema y se tomen las medidas necesarias con las empresas para que los salarios sean justos.

