Empresarios iniciarán con números rojos el próximo año: Anibal Nuñez

Locatarios y empresarios del primero cuadro de la ciudad iniciarán el año nuevo con números rojos en su economía, ya que las ventas no fueron las que esperaran para cerrar bien el años 2021, indicó Anibal Núñez Mejía, secretario de la Asociación de Empresarios del Centro (Procentro).

Explicó que los empresario del centro esperaban que sus ventas alcanzaran el 100%, sin embargo, solamente fue el 60% y en los primeros 15 días de diciembre. “Después del 15 de diciembre las ventas se cayeron terriblemente y la verdad esperábamos que mínimo saliéramos tablas, pero eso no ocurrió, vamos a iniciar un 2022 con deudas y en número rojos” expresó.





Comentó que las personas se han retraído compras como en otros años y se han guardado más por la contingencia sanitaria o simplemente se quedaron sin trabajo por la Covid-19 que aún siguen contrayendo la economía de todos.

“Nosotros pesábamos que las comprar se iban mantener todo el mes y no fue así, ahora tenemos puestas nuestras esperanza en los últimos días de este año para que incrementen un poco más nuestras ventas, pero definitivamente vamos a empezar mal el año y sin apoyo de las autoridades” manifestó.

Locatarios y empresarios del primero cuadro de la ciudad iniciarán el año nuevo con números rojos en su economía/ Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Indicó que con gobiernos anteriores los empresarios tenía incentivos para enfrentar sus afectaciones y eso que no había pandemia, pero con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ocurre. “En la actualidad son más 2 millones 600 mil empresas que han cerrado sus puertas a nivel nacional y al parecer eso no le importa al presidente que está más preocupado por la propagándose personal su consulta ciudadana” abundó.

Añadió que al gobierno federal no le importa el bienestar la ciudadanía, ya que esta empeñado en seguir haciendo política y eso esta provocando que los precios se disparen. Finalmente mencionó que este año terminará como inicio de complicado para todos los sectores productivos de la ciudad, pues están en total abandono de parte de los tres niveles de gobierno.