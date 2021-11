Empresarios se dicen molestos por falta de agua en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- Empresarios del Centro de esta ciudad manifestaron su molestia contra el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam), ya que desde que la actual Administración comenzó únicamente proporcionan el servicio dos días a la semana, y con anterioridad el agua llegaba un día sí y uno no.

En un sondeo sobre los Andadores del Centro, manifestaron que esa forma de distribuir el agua no les conviene, ya que no les alcanza y a la semana varios tienen que comprar al menos dos pipas de agua, lo cual se traduce en pérdidas económicas, por lo que hicieron un llamado a restablecer el servicio como en la Administración pasada.





“La verdad es que el agua llega intermitente, un día sí, dos días no, sí se nos acaba pronto, pero pues así está funcionando, la verdad es que no me doy cuenta porque yo tengo dos tinacos, aunque hoy por ejemplo no tengo agua en la cocina, pero en la parte del bar sí”, comentó un empresario.

Otro, que también omitió su nombre dijo que por lo regular les daban agua un día sí y otro no y nunca se les había terminado, “ahora es bastante claro el desabasto, creo tiene que ver también con el aumento de las personas en la ciudad, pues las actividades ya se están restableciendo después de la pandemia, y las temporadas que han pasado, puede que sea por la escasa lluvia, o los problemas con los trabajadores del Sapam”.





Tenemos que comprar al menos dos pipas de agua, lo cual se traduce en pérdidas económicas: Empresarios / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Asimismo, en un programa radiofónico la ciudadanía manifestó que si el presidente Mariano Díaz Ochoa no puede con el cargo que se vaya, ya que no hay necesidad de esperar a que se cumplan los 100 días de su mandato, y es que en varias colonias de todos los puntos cardinales de la ciudad se han quedado sin el servicio durante las últimas semanas.

Por último, al consultar con el presidente del Consejo Vecinal del Barrio de Guadalupe, Mario Villegas, vía WhatsApp comentó que una bomba se descompuso y se encuentra en reparación en Tuxtla Gutiérrez, por lo que el servicio de agua se podría restablecer normalmente hasta dentro de un mes