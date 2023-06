Maestros y estudiantes marchan en Amatán contra la drogadicción

Amatán.- Más de 200 personas, entre alumnos, personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres de Chiapas número 229, se congregaron en una marcha que recorrió las principales calles de esta localidad para exigir un alto a la drogadicción, argumentando que esta problemática genera divisiones familiares y enfermedades.









Bajo la consigna "Di No a las Drogas", los participantes marcharon desde el oriente hasta el centro de Amatán. Durante el recorrido, se observaron numerosas pancartas con mensajes como "Di no a las Drogas, Di no al fentanilo, sí a la vida".

A pesar del intenso calor que se registraba, con una temperatura de 33 grados, los más de 200 manifestantes no se dejaron desanimar y se protegieron del sol utilizando paraguas hasta completar la marcha.









Decenas de personas que presenciaron la marcha expresaron su agradecimiento con aplausos hacia los participantes, reconociendo su lucha contra la drogadicción y el alcoholismo, problemas que han afectado a muchos adolescentes y niños, generando conflictos en distintas ciudades y estados de México.









En este sentido, se hizo un llamado a la sociedad para cuidar a sus hijos y a los adolescentes a no dejarse influenciar por desconocidos, ya que la única intención de estos individuos es acabar con la humanidad. Asimismo, se reafirmó la determinación de continuar saliendo a las calles y exigir a las autoridades que se aplique la justicia contra aquellos que se dedican a la venta de sustancias nocivas.