En Cintalapa, automovilistas no respetan semáforos

Cintalapa.- Los semáforos instalados sobre la vía panamericana en el bulevar Rodulfo Figueroa de esta ciudad están siendo pasados por alto por algunos automovilistas y transportistas, lo que podría derivar cualquier accidente.

Es preciso mencionar que este sistema de prevención vehicular se vio dañado por algunas semanas y dejó de funcionar, por lo que autoridades se dieron a la tarea de repararlos para evitar cualquier percance, ya que se reportaba automóviles que ponían en riesgo la integridad ciudadana.

Pero apenas fueron reinstalados, ya comenzaron algunos a evadirlos, provocando riesgos entre quienes si respetan este señalamiento, por lo que han hecho un llamado para que las autoridades viales puedan estar al pendiente y se apliquen las multas pertinentes a quienes no están haciendo caso al semáforo rojo.





Los semáforos apenas fueron reinstalados / Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas





Y es que algunos automovilistas y transportistas están pasando como si el semáforo no estuviera, de allí que den vueltas donde no deben o se atraviesen a pesar de que no les toca el paso, por lo que esto podría derivar un accidente.

Autoridades municipales han hecho un llamado a los usuarios de este camino para que tomen consciencia y respeten los semáforos, puesto que podrían provocar accidentes y afectaciones a su integridad.