¡Apartan espacios! Tuxtlecos sin respetar el Reglamento de Tránsito y Vialidad

De acuerdo con el Artículo 75 del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Tuxtla Gutiérrez, está prohibido apartar lugares de estacionamiento en la vía pública, sin embargo, hay ciudadanas y ciudadanos que no respetan esta normatividad y continúan realizando esta vieja práctica que además de causar inconformidad entre la población, provoca caos vial.

Ante ello, Laura Aguilar Pérez quien acude los fines de semana al centro de la ciudad para adquirir alimento para su familia, señala que además de la gente que aparta lugar, también el comercio informal es otra de las problemáticas que complica el tránsito del centro y aún más en temporadas altas.

“La verdad es que es un problema de muchos años que no se resuelve, siempre es lo mismo, a veces la policía los quita y la misma gente sin pena lo vuelve a poner y al menos para nosotros que venimos al centro a comprar, se hace un caos, porque buscamos dónde estacionarnos y todo está apartado”, apuntó.





Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Además el reglamento estipula que también está prohibido poner objetos que obstaculicen el mismo, sin permiso de la autoridad correspondiente, los cuales serán removidos por los Agentes de Tránsito, levantando la boleta de infracción correspondiente, misma que deberá ser enviada a la Dirección Jurídica para el cobro correspondiente.

Otra de las zonas que también ocurre este tipo de situaciones, es la zona de la periferia del Parque de la Marimba, donde algunos comercios han optado por apartar las aceras para estacionamientos particulares, algunos los hacen con sillas mientras que otros con macetas.





Foto: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas





Al respecto Roberto Sánchez Jonapá, explica que anteriormente la mayoría de los negocios que están ubicados en esta zona aportaban sus lugares, sin embargo, ha disminuido pero aún hay quienes colocan macetas y hasta garrafones.

“Hemos denunciado muchas veces, ya hasta los dueños de los negocios les caemos mal y las autoridades no ejercen la ley, es más solo pasan y ven, no hacen nada, por eso mejor ya no decimos nada”, puntualizó.

Cabe destacar que el Artículo 71 del reglamento, establece que “Los habitantes o propietarios de casas o edificios tendrán preferencia para estacionar sus vehículos frente a sus domicilios en el horario comprendido de las 20:00 horas a las 08:00 horas del día siguiente. De existir cochera o entrada a estacionamiento, deberá respetarse una distancia mínima de 50 centímetros a cada lado de la misma, considerándose tal área como de prohibición para el estacionamiento.