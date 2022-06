Comercio informal en Tuxtla Gutiérrez se apodera de banquetas

Locatarios de los mercados públicos municipales de Tuxtla Gutiérrez, como comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la capital, plantean ordenan el comercio informal que ocupa calles y banquetas en pleno centro, sin que la autoridad municipal haya establecido el orden y la seguridad.

De acuerdo con doña Maribel Domínguez, secretaria general del Mercado público Municipal, Juan Sabines, el crecimiento del comercio informal ha sido impactante, ocurren dos escenarios, la baja calidad de sus productos frutas y verduras, como dulces, la competencia desleal, pero también ocupan calles y banquetas que impiden el tránsito de la población.





Mientras que la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, que representa, Hugo Armando Porras Pérez, como presidente y Ada Airam Gómez Cruz, como vicepresidenta, insiste en la importancia de un ordenamiento, por un lado, pasar de lo informal a lo formal y fortalecer la economía local.

En la orilla de las banquetas hay quienes colocan conos para apartar lugares, para impedir que otros se estacionen en frente de negocios y del mercado público municipal Gustavo Díaz Ordaz, en otras calles es el mismo comercio informal que se ha bajado de las banquetas a ocupar las vialidades, algunos respondieron que es el derecho al trabajo, y que necesitan llevar ingresos a casa.





Se venden tacos, ropas, pero también hay empresas que se apropian de un gran espacio de más de 10 metros de longitud con sus motocicletas de reparto de productos, nadie les dice nada, nadie los molesta, no hay una regulación, son triciclos muy bien equipados con los productos, muchos más están a la orilla de la banqueta pero obstruyen el paso en la misma banqueta y en la calle donde circulan los automóviles.





Otros apartan lugares con sus carretillas de transporte de mercancías, también han venta de insumos para celulares, banquetas en las que es difícil transitar porque hay que tener precaución de no tocar los productos que se exhiben, pero también hay negocios establecidos que se salen de su espacio físico y ocupan áreas de calle, algunos comerciantes no formales de plano están compitiendo con el tránsito vehicular.

Ahí en las calles se encuentra lo mismo que en los mercados públicos municipales, frutas y verduras a más bajo precio, seguramente de menor calidad que lo que se expende en los mercados públicos que sí pagan impuestos y derechos, pero no hay un ordenamiento del comercio, ni de las vialidades ocupadas por la informalidad.





Los comercios que en la calle utilizan un mandil de color rosado, tienen privilegios, no se pueden mover de ese espacio, pero no son molestados, no pueden cambiar de giros, son unos 80 en estas condiciones, mientras que la informalidad tampoco hay número preciso pero la Canaco reporta unos 4 mil o más, que deben ser sujetos de un ordenamiento por parte de la autoridad municipal, algunos puestos son atendidos por el esposo y la esposa, muchos son jóvenes, hombres y mujeres, indígenas y no indígenas.