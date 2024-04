En el marco de los 105 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar en la Hacienda de la Chinameca del Estado de Morelos, siguen las traiciones y asesinatos en México, son miles de ciudadanos que están siendo asesinados en los rincones de cada estado y el gobierno no ha hecho nada para parar los asesinatos, la gente viven con miedo al salir a las calles y carreteras, mientras los que pretenden tener un puesto en las próximas elecciones siguen comprometiendo que habrá paz, pero la gente ya no lo cree.

Al respecto, en conferencia de prensa Octavio Zunun Aguilar ciudadano sancristobalense y dirigente de la Opez-Histórica de la región altos de Chiapas, acompañado de 15 personas, dijeron que actualmente en México no hay democracia solamente existen dedocracia, porque el gobierno es el que manda, es el que decide, mientras tanto la corrupción sigue y los más pobres siguen sufriendo de hambre, de persecución y de hostigamientos.

"Sabemos perfectamente bien que en México no hay democracia, pero sí sabemos que existe la dedocracia, porque los gobiernos de arriba solo levantan el dedo y dicen tú vas a hacer esto, tú el otro, porque ellos son los que mandan, antes hablaban mucho del Prian, ahora Morena sigue los mismos pasos de los gobiernos anteriores, afortunadamente nosotros somos antimorenista, no pertenecemos a ningún partido político, porque nosotros sabemos que siguen los dedazos, los candidatos son nombrados por el gobierno, aunque digan que no, pero eso sabemos perfectamente que los dedazos vienen de allá arriba, por eso decimos que en México hay dedocracia", dijo Zunun Aguilar.

Agregó que se suman a las manifestaciones que se están llevando en varias ciudades y estados de la república mexicana, con la finalidad de seguir manifestando en contra del gobierno, porque hasta la fecha sigue impune los homicidios, las retenciones, la pobreza ha estado al día hay, encarcelamientos injustos, como organizaciones de Opez-Histórica se suman a las demandas del pueblo mexicano.

Finalmente, dijo que para las elecciones del 2 de junio, como ciudadanos tienen el derecho de votar pero será de manera personal, de cada uno de los ciudadanos y como integrantes de esta organización saldrán a las urnas a emitir su voto, afirmando que no pertenecen a ningún partido político, porque los partidos son los mismos de antes, "no han cambiado nada, siguen como años anteriores".

