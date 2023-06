Al menos cuatro desplazados de Chenalhó han fallecido por falta de atención médica

San Cristóbal de las Casas.- Las personas desplazadas del municipio de San Pedro Chenalhó, quienes se encuentran refugiadas en San Cristóbal de las Casas desde hace varios años, denuncian las difíciles condiciones en las que viven y la falta de atención médica adecuada, lo que ha llevado al fallecimiento de al menos cuatro personas. En una entrevista realizada esta mañana, hicieron un llamado a las autoridades para que brinden el apoyo necesario.

Araceli Cruz López, vocera de los desplazados, manifestó su preocupación por la falta de apoyo del gobierno estatal, a través de la Secretaría de Salud, y señaló que recientemente han fallecido dos bebés en el campamento debido a la precariedad de las viviendas y la falta de condiciones adecuadas. Según sus declaraciones, las viviendas carecen de ventanas, puertas y techos, lo que ha provocado filtraciones de agua y enfermedades en los residentes. La falta de atención médica oportuna ha sido un factor determinante en estas tragedias.

"Hace unos días fallecieron dos menores, una bebé de nueve meses y recientemente falleció otra bebé a causa de una enfermedad porque las viviendas están mal hechas, no tienen ventanas ni puerta, ni techo, está entrando mucha agua, la niña se enfermó le dio una calentura bien feo y no sobrevivieron las niñas, falleció lamentablemente porque no hay apoyo por parte del gobierno, no hay atención médica", denunció Cruz López.





Asimismo, Cruz López señaló que existen personas enfermas en el campamento que no reciben la atención necesaria y que han sido abandonados por las autoridades de la Secretaría de Salud. Ante la falta de recursos económicos, demandó el apoyo de los médicos, ya que no tienen la posibilidad de acudir a consultorios particulares.









La vocera de los desplazados también compartió la trágica historia de su propia familia, destacando que su hermano falleció en el desierto de Estados Unidos mientras buscaba trabajo para mantener a su familia. Su madre quedó viuda después de que su esposo fuera asesinado durante el desplazamiento forzado que sufrieron hace muchos años. Además, mencionó el fallecimiento de una niña de 10 años a causa de una enfermedad hace más de tres años. En este sentido, hizo un llamado a los defensores de derechos humanos para que estén atentos a su situación y solicitó al gobierno que solucione sus demandas.

Ante estas denuncias, es necesario que las autoridades competentes investiguen y tomen acciones inmediatas para garantizar la atención médica adecuada y mejorar las condiciones de vida de los desplazados de San Pedro Chenalhó, quienes merecen vivir en condiciones dignas y tener acceso a servicios básicos de salud.