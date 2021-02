En SCLC anuncian incremento en el precio de la tortilla

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes de la mesa directiva de la industria de la masa y la tortilla en San Cristóbal, informaron que a partir del primero de marzo el kilo de tortilla tendrá un aumento de tres pesos, luego de mantener su precio estable durante 5 años el cuál es 15 a 18 pesos.

"Tuvimos reunión general a nivel San Cristóbal, tuvieron presencia todos los industriales de la masa y la tortilla, se acordó del precio en general a 18 pesos el kilogramo a partir del primero de Marzo, no es por gusto que subamos el precio, queremos que entienda la ciudadanía que también es para darle mantenimiento a las máquinas" dijo Marcos Gómez Hernández, uno de los integrantes de la zona poniente

Municipios





Elías Gómez López, otro de los líderes en este giro, calculó son arriba de 300 tortillerías las que intentarían su precio, derivado a la alza de la materia prima que usan para su elaboración, además del servicio y mantenimiento de los equipos y al no poder solventarlo han determinando el incremento, por lo que a partir de este jueves estarán pegando los anuncios y la población se entere.

Aclararon que desde hace varios años el precio la harina había incrementado, sin embargo ellos lo habían mantenido el precio en apoyo a la economía de los sancristobalenses, sin embargo, de no darse este incremento muchas tortillerías podrían cerrar, pues no habían ganancias redituables para seguir operando, "no se puede sostener porque muchos rentan y solo venden de una a dos bolsas, ya no es negocio, y por eso el acuerdo de hoy de elevar 3 pesos".