En Tapachula Incrementan llamadas para traslados de pacientes Covid-19: SAE

Ante la tercer oleada de coronavirus que se vive en la ciudad, en los últimos días se han incrementado las llamadas de auxilio al grupo de Servicio de Emergencia Auxiliares (SAE), pero dieron a conocer, que no realizan ese tipo de servicio por la falta de equipo, indicó Axel Iván Mejía Bravo, jefe de turno de grupo SAE.





Te puede interesar: Conoce el costo de traslado en ambulancia para pacientes por Covid-19





Explicó que las habían disminuido, pero desde que la tercera ola de contagios se sintió en la ciudad, ahora reciben de 4 a 6 llamadas diarias, pidiendo traslados a pacientes Covid-19, a los hospitales de atención respiratoria en la ciudad.

“Desde que apareció esta enfermedad han estados las llamadas de petición de traslados de pacientes, pero en esta tercer oleada se han incrementado de manera constante y por la falta de protocolos no realizamos esos servicio”, externó.

Mencionó que hay empresarios particulares que realizan ese trabajo, pero que desconoce los precios y el tipo de ambulancia en que se realizan los traslados de los pacientes con este virus.

“A lo mejor hemos trasladado a pacientes con los síntomas de la enfermedad, pero en accidentes y nosotros no podemos saber si o no se trata de una persona con la enfermedad; la cual, también le han pegado a nuestro personal”, abundó.





Axel Iván Mejía Bravo: los brigadistas del grupo SAE no cuentan con equipo necesario para cuidarse del Covid-19/ Alejandro Gómez | Diario del Sur





Explicó, que el grupo SAE, no hace estos servicios para no poner en riesgo al personal voluntario; porque las ambulancias no cuentan con el equipo necesario para hacerlo, principalmente la cápsula de protección, utilizada para aislar a los pacientes.

Los rescatistas tampoco tienen los insumos necesarios, como el kit anti covid y los trajes des protección para evitar contagiarse de están enfermedad.

“Es frustante no poder ayudar a los familiares de los pacientes covid, pero no podemos hacer nada, ya que también la mayoría de nuestros compañeros ya pasaron por la enfermedad y tenemos que cuidarnos”, expresó.

Finalmente pidió a los ciudadanos a que se sigan cuidando y aplicando todas las medidas sanitarias para evitar más contagios de están enfermedad, pues sigue en aumento todos los días.