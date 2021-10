Ernesto Cruz toma posesión como nuevo presidente de Cintalapa

Cintalapa.- Ernesto Cruz Díaz, tomó posesión como nuevo presidente de esta localidad, dejando en claro que la base de su gobierno será la transparencia, aunque deberá luchar contra muchas situaciones adversas que le han dejado sus antecesores.

Enfatizó que una de las constantes peticiones que ha hecho el pueblo es el mejoramiento del alumbrado público y lograr un sistema de agua potable eficiente, pero para ello tendrá que iniciar pagando una deuda con la Comisión Federal de Electricidad de 14 millones de pesos que heredó del gobierno municipal anterior.





Sin embargo, dijo que es un hombre comprometido y que las tareas expuestas en las campañas deberán ser cumplidas, como es el caso de mejorar el sistema de alcantarillado y drenaje, dotar de las herramientas necesarias al personal de limpia para un mejor trabajo, además de garantizar la seguridad del pueblo con policías mejores equipados, quienes a través de capacitaciones se buscará que se logre la profesionalización de los mismos.

Señaló que durante “años hemos vivido impunidad e ilegalidad, inseguridad, crisis en las finanzas publicas, y la inconsistencia de los gobernantes que ha dejado una verdadera necesidad del pueblo, esto mismo ha originado una desconfianza de la sociedad”.





Ante esta situación, “quiero demostrar que se puede trabajar bajo los estatutos de nuestro presidente de la república: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Trabajaremos con equidad e inclusión, estaremos para la gente sin titubear, en un gobierno que estará anteponiendo el bienestar de la sociedad”, remarcó.

Afirmó que en los primeros 100 días de gobierno se elaborará “un plan de desarrollo municipal que tendrá objetivos medibles, concretos, a través de indicadores que permitan evaluar nuestro camino”.





Explicó que habrá impulso a la salud, invirtiendo en infraestructura e insumos para darle a las familias de Cintalapa una mejor calidad de vida, además de que su gobierno también impulsará el deporte, la cultura y el turismo, siendo éstos últimos tres ejes olvidados en los múltiples gobiernos que han pasado.

Espera cumplir a cabalidad con su pueblo, dejando en claro que es una persona que nació en situaciones adversas en este municipio y que la vida ha logrado cambiarle para servirle a la gente, a su tierra, y es que “Cintalapa marca el origen y destino de mi camino”, concluyó.