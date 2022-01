Estudiantes de la Normal Manuel Larrainzar mantienen tomadas las instalaciones

Más de 100 estudiantes de la Escuela Normal Lic. Manuel Larrainzar, en San Cristóbal de Las Casas, mantienen tomadas las instalaciones de la institución desde hace dos semanas, por la falta de atención a sus demandas de las autoridades educativas.

Señalaron que, a más de 4 años del sismo del mes de septiembre de 2017, quedaron destrozados varios salones, "son cuatro las aulas que están dañadas, ahora también los sanitarios".





Mencionaron que ahora que regresaron a clases presenciales, solo tienen un sanitario para 280 personas. "Estamos pidiendo el apoyo para que los vengan a reconstruir, no estamos solicitando dinero".

Agregaron que el dinero que han recaudado con los boteos-volanteos es para ir juntando para el arreglo de las aulas, "si el gobierno no nos quiere ayudar nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, llevamos muy poco, hemos hechos boteos en la caseta, pero nos dan de 5 a 10 pesos".

Finalmente, aseguraron que no cuentan con el apoyo de la dirección, "La nueva directora Onelia Hernández Torres, no nos ha apoyado, no tenemos servicios de sanitarios y ella hace caso omiso, aparte del problema de la infraestructura tenemos el detalle que no hemos tenido un director fijo últimamente, los que han estado han desviado los recursos".