Estudiantes desaprueban posible aumento a tarifa de transporte público en Tuxtla

La aprobación de una nueva tarifa del transporte público por parte de la Secretaría de Movilidad y Transportes podría darse en cualquier momento, pasaría de ocho pesos a nueve pesos, sin embargo, estudiantes desaprueban está posibilidad y advierten que podría ser un duro golpe a su economía, además el precio actual no es igual a la calidad del servicio, choferes que van con excesos de velocidad y unidades que ya debieron ser sustituidas por haber ya caducado la vida útil de cinco años para las combis como lo establece la propia Ley de Movilidad y Transportes y su Reglamento.

Uno de los estudiantes de arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta que ha constatado que muchas combis circulan con excesos de velocidad, en otros casos las puertas tienen complicaciones para abrir y cerrar, por otra parte, su carrocería suena mucho, o con excesos de volumen la música, a veces con sobre cupo, la tarifa actual no es equiparable a la calidad del servicio que prestan.

No se justifica la propuesta de aumentar la tarifa, sobre todo, por la crisis económica / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Por otra parte, no se justifica la propuesta de aumentar la tarifa, sobre todo, por la crisis económica, por la falta de trabajo, el desempleo, los bajos salarios de los padres y por muchas razones nos e debe autoriza un reajuste tarifario, creo que se debería considerar primero la calidad del servicio en lugar de estar pensando en beneficios para los dueños con una nueva tarifa.

Un estudiante de la Escuela Preparatoria Número 7, junto a la Universidad Autónoma de Chiapas, cuenta que hay alumnos que utilizan cuatro combis, y en el día sería un duro golpe a su economía, lo que se prioriza ahora son los estudios pero una tarifa impositiva en agravio del bolsillo sería complejo para las familias que tienen que hacer un mayor esfuerzo por la educación de sus hijos.

Antes de pensar en autorizar nueva tarifa para el beneficio de los concesionarios, debería ocuparse primero de la calidad del servicio / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Una estudiante que no autorizó fotos ni videos contó que la propuesta de la Secretaría de Movilidad y Transportes está equivocada, porque antes de pensar en autorizar nueva tarifa para el beneficio de los concesionarios, debería ocuparse primero de la calidad del servicio, cómo se plantea es afectar a los que.menos tienen, a las clases sociales que utilizan el transporte público y que es el 89 por ciento de la población.

No se justifica ningun reajuste al sistema tarifario porque no están considerando la calidad del servicio / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Otro estudiante opinó que bajo no se justifica ningun reajuste al sistema tarifario porque no están considerando la calidad del servicio, hay combis muy viejas, circulan con excesos de velocidad, no se paran bien en las bahias en las zonas de ascenso y descenso, en esta temporada de alto calor deberían llevar climas, pero jamás de han ocupado de la calidad, más bien de beneficiar solo a los dueños del transporte.

la UNACH tiene un 50 por ciento de la población estudiantil del 50 que son foráneos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Otros estudiantes que nos autorizaron imagen, la UNACH tiene un 50 por ciento de la población estudiantil del 50 que son foráneos, priorizan sus gastos en sus estudios, casi todos dependen de papá y papá, un pesos que aumente el pasaje es mucho, pegará fuerte en la economía de los y las estudiantes, de las familias, no es opcional si no obligatorio usar el transporte público será un gran daño al bolsillo.

