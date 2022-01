Facciones en Oxchuc exigen dar acta de constancia a Hugo Sántiz

Los pueblos y comunidades del municipio de Oxchuc no han construido los caminos para la paz, la reconciliación y la seguridad, los representantes de los grupos en pugna dicen tener la razón, pero no ceden, siguen en acusaciones y posiciones encontradas, y tras la última reunión en la Secretaría General de Gobierno, afirman que no hay acuerdos, ni avances para restaurar la concordia que se rompió el 15 de diciembre durante la asamblea para elegir por sistemas normativos indígenas sus autoridades municipales.

El presidente del Frente Comunitario para la Defensa de la Libre Determinación del Pueblo de Oxchuc, Oscar Gómez López, confirmó que no ha habido acuerdos para la solución del conflicto, lo único que se ha firmado parcialmente es el Pacto de Civilidad para la estabilidad, la seguridad y la gobernabilidad, aunque la contraparte, Hugo Gómez Sántiz, no lo ha hecho y no se puede avanzar hacia la búsqueda de consensos para la integración del ayuntamiento, somos respetuosos pero lo exigimos.





“Hoy se levantó de la mesa y dice que se hace responsable de lo que pudiera pasar, entonces si algo pudiera suceder, es él ( Hugo Sántiz) el responsable, deja claro una amenaza contra el pueblo de Oxchuc y esa parte, sinos respetuosos ante las instancias que tienen que hacer su trabajo para aplicar la lay, a lo mejor el gobierno tiene sus propuestas pero las 133 comunidades tienen sus representaciones y decisiones”.

Estamos esperando que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) emita su sentencia y con base en ello tomar decisiones, que las instituciones busquen las estrategias para concluir la elección o en su momento reponer el procedimiento para concluir la elección del nuevo ayuntamiento 2021-2024, hay que respetar la voluntad del pueblo, será el que decida quien sería el presidente municipal, síndico y regidores, añadió.





Frente Comunitario en la Defensa de la Libre Determinación acusa a Hugo Sántiz, quien busca ser presidente municipal, de negarse a acuerdos de paz. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En el pueblo de Oxchuc hay una constante intimidación, la población está en alerta por las diferencias políticas, simpatizantes siguen dando la confianza a Enrique Gómez López, algunos personajes han intimidado al pueblo, está latente la quema de casas y de vandalismo nuevamente, y ahora al gobierno del estado tendrá que actuar, tenemos por la vida todos los que formamos El Frente Comunitario para la Defensa de la Libre Determinación del Pueblo de Oxchuc, se han empezado a movilizar grupos aglutinados en la organización Sentimientos de la Nación.

Nosotros, dijo, no hemos podido ingresar al municipio por el riesgo a nuestra integridad, tenemos por nuestra vida, no hemos entrado, hemos buscando la manera de bajar la información, hay un llamado urgente a Hugo Gómez Sántiz para que permita que sea la voluntad del pueblo la que se imponga, en el marco del respeto y la tolerancia para ser garantes de la paz y la tranquilidad.





Representantes de algunas comunidades piden reconocer a Hugo Sántiz como presidente municipal de Oxchuc. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mientras tanto, Hugo Gómez Sántiz, añadió que el avance es mínimo que él sólo busca una figura municipal que implique e involucre a todas las partes en el próximo ayuntamiento, no hay nada más que eso.

Por su parte, un grupo de habitantes del municipio de Oxchuc solicitan al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) otorgue la constancia de mayoría y validez a Hugo Gómez Sántiz, consideran que el triunfo fue visible a su favor en la asamblea general del 15 de diciembre, y responsabilizan de los actos de violencia a los integrantes del Órgano Electoral Comunitario, Belisario Méndez Gómez, Alfonso Gómez Sántiz, Fernando Lavoisier Gómez Morales, Gaudencio López Sántiz, Anal de Jesús López López y Ernestina Sántiz Gómez.

También responsabilizan de actos de violencia en el municipio de Oxchuc al ex presidente del concejo municipal, Oscar Gómez, a Juan Encinos Gómez, Juan Gabriel Méndez, Alfredo Sántiz Gómez, este último presidente municipal del 2019 al 2021, entre otros actores.