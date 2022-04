Feria de la primavera y de la paz iniciará con quema tradicional de judas

En el marco de la Feria de la Primavera y de la Paz en su edición 152, 2022 que se celebrará del 17 al 24 de abril en San Cristóbal de Las Casas, para el próximo sábado de gloria por la noche empezará la feria con la quema tradicional de judas.

El Comité de Feria de la Primavera y de la Paz señaló que la quema tradicional de judas en San Cristóbal se llevará a cabo el próximo sábado de gloria, por lo que invitó a todos los que desean participar podrán hacer todos los artesanos y artistas de la región, y el público en general con o sin experiencia.

Indicó que la técnica de este concurso se utilizará lo tradicional para la elaboración de judas, en base de carrizo y cartonería con acabados en pintura y esmalte, el tema será libre siempre y cuando no se ofenda o dañe a la moral de terceras personas, se considerará como efectivos de calificación la tradicionalidad, originalidad y el acabado de los trabajos a concursar.

El Comité de Feria de la Primavera y de la Paz señaló que la quema tradicional de judas en San Cristóbal se llevará a cabo el próximo sábado de gloria / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Agregó, que los tamaños de tos trabajos, de altura, mínimo 1 metro y máximo 2.50 metros, de ancho 1.50 metros incluyendo bases y elementos decorativos, esto deberán ser considerablemente consistente para soportar su manipulación y traslado, además que los trabajos contengan materiales que faciliten su quema (ropa, plástico, metales, madera, pieles, etc.), no aquellos que contengan alto contenido de explosivos, ni explosivos peligrosos, en caso de que ocurran esto será motivo de descalificación quien no se apegue a las bases, además, podrán utilizar papel, aserrín comprimido (en diésel o petróleo) y otro tipo de materiales que faciliten la quema del trabajo.

Que la presente convocatoria queda abierta a partir de su publicación, de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas en las instalaciones del Club de Leones ubicado en la avenida Crescencio Rosas numero 23 colonia centro en San Cristóbal, y cierra el día 12 de abril de 2022.

Finalmente, el comité organizador de la feria dijo que la exhibición se llevará a cabo en la Plaza Catedral el sábado 16 de abril de 2022, a partir de las 10 de la mañana se expondrán los Judas y a las 21 00 horas se realizarán la quema de los mismos, los jurados estarán integrados por 4 personas, cuyo fallo será inapelable, los puntos a calificar son los siguientes: mensaje y tema, calidad de judas y técnicas, y se premiaran los tres primeros lugares.