Frágil economía de Chiapas por baja producción agropecuaria

Los programas institucionales destinados al campo no alcanzan la cobertura que se requiere para impulsar la producción, los que se han otorgado son limitados y aunque no lo queramos asumir como tal, existe el abandono, sostuvo el secretario general del Movimiento de Organizaciones Sociales en Defensa de los Derechos de Chiapas (MOSDECH), Marco Antonio Mazariegos Flores.





Hasta 1993 en el municipio de Ocosingo en la región Selva se producían más de 50 mil cabezas de bovinos, a raíz del movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) la producción se fue reduciendo hasta llegar ahora a la producción de leche para el autoconsumo, para la elaboración de quesos, la producción de carne bajó de manera sustantiva.

A partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari ha venido en forma paulatina la desatención al campo, primero con la desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Productora Nacional de Semillas (PRONASE), la Aseguradora Agrícola Mexicana (AGROASEMEX), Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX), del Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), entre otras.





Sostiene que en la actualidad los programas integrales de desarrollo dispersan casi 33 mil millones de pesos en Chiapas, no es malo, pero no están encaminados a impulsar la producción agropecuaria, hace falta la investigación científica, la transferencia de tecnología y la atención de las necesidades del campo en muchas zonas, ejemplo de ello es que ha bajado la producción de café.

De acuerdo con Mazariegos Flores, la cafeticultura es estratégica para la generación de empleos, a la estabilidad social y el ingreso de divisas a la economía estatal, sin embargo, falta la atención que se requiere para la renovación de cultivos para eliminar de manera paulatina las plantaciones avejentadas, la sanidad, generación de nuevas variedades resistentes a plagas y enfermedades, infraestructura para el acopio y comercialización.





Vislumbra un escenario de mayor migración local, nacional e internacional en los próximos años debido a que continuará disminuyendo la producción en el campo, la mejor forma de generar votos para las elecciones futuras debería ser mediante el impulso de nuevos sistemas de producción, pero no se está logrando fortalecer los sistemas producto, ni las cadenas productivas.

“Defendamos a la economía y a la gente trabajadora con la atención al campo, estamos abandonados en tecnología, no hay sistemas de riego rentables, incluso superficies con infraestructura de riego han sido abandonadas, lamentablemente la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) ha causado mayor estrago en el sector”, añadió.

Otro escenario que complica la calidad de vida para las familias del medio rural son las altas tarifas del servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que no ha tenido “piedad” con Chiapas a pesar de la gran generación a través del Complejo Hidroeléctrico de la Cuenca del Río Grijalva, lo que ha generado una resistencia al no pago, aunque esta no se justifica, hay zonas en extrema pobreza donde los recibos llegan con costos de 800 pesos bimestrales.





