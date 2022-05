Golpean a Marcelino por aprobar la obra del mercado Tielemans en SCLC

Continúa la disputa entre locatarios del mercado público José Castillo Tielemans, sobre la remodelación de esta obra ya que actualmente algunos no están de acuerdo sobre la remodelación de la nave principal y ante ello continúa la protesta entre locatarios.

Al respecto, un grupo de locatarios opositores agredieron a una persona quién tiene un puesto de taquería en el exterior del mercado, según la víctima y junto con 80 personas más están de acuerdo por la remodelación de la central de abastos, por lo que el otro grupo decidieron golpearlo y amenazarlo que deberían de retirarse de sus locales porque de lo contrario podrían ser obligados a abandonarlos.





Marcelino Gómez frente al palacio de Justicia de los altos denunció a locatarios del mercado José Castillo Tielemans acusándolos de violencia física solo por estar de acuerdo en la obra



Vía: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapashttps://t.co/Bv9LLikID9 pic.twitter.com/4ntZ35IW6b — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) May 26, 2022





Lo anterior, Marcelino Gómez Díaz, frente al palacio de Justicia de los altos, en entrevista denunció que efectivamente fue golpeado por un grupo de personas en toda su anatomía y que todo la venta del día, así como las salsas fue derramado en su cuerpo, por lo que dijo estar muy molesto y presentará su denuncia.

"Voy a presentar mi denuncia aquí en la fiscalía de Justicia Indígena porque hoy un grupo de personas me golpearon y me bañaron de salsa verde, solo por estar de acuerdo por la remodelación del mercado público José Castillo Tielemans, además me amenazaron de muerte, si me llegara a pasar algo los responsabilizo a ellos porque yo los conozco" denuncio.

Finalmente, dijo qué el grupo que pertenece suman en total 80 personas quiénes tienen sus locales en el exterior del citado mercado y que están en la mejor disponibilidad de aceptar la remodelación de la nave principal, porque a ellos no les perjudica y continuarán luchando en beneficio de la central de abastos.