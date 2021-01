Habitantes de la colonia La Isla piden dragado de ríos

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de la diversas calles de la Colonia La Isla de San Cristóbal, surgieron a la presidenta Jerónima Toledo, el mantenimiento “permanente del túnel, ya que el mismo únicamente cuenta con 50 años de vida y actualmente ya tiene 48 años aproximadamente”, así como el dragado de los ríos que atraviesan por esta esta colonia.

En entrevista, pidieron además el desazolve y drenado de ríos, tomando en cuenta la importancia de reconocer, delimitar y establecer los límites de restricción de los márgenes, según lo que marca la constitución política que rige nuestro país, “haciendo conciencia a los vecinos que estén incurriendo en este delito del que se procederá conforme a derecho”.

“Estamos preocupados porque no vemos la acción del ayuntamiento, se supone que en el mes de enero, febrero, marzo, deben dragar los ríos, tiene 30 años que no han dragado, las inundaciones del año pasado fueron muchas, nos inundamos como siete veces, lo que queremos es que se drague todo el río amarillo, no solo nuestra parte”, dijo Marco Antonio Díaz Martínez, representante de la Colonia La Isla.

Aseguró que una regidora del ayuntamiento es quien subió el tema al cabildo, y les han dicho que ya están en el tema, pero no le dieron fechas para cuando, “pero lo único que hacen es chaporrear en el mes de marzo, no se trata de eso, y el río donde se descarga los drenajes, queremos que lo draguen”.

Finalmente, señaló que ellos son afectados principalmente en la Calzada Canadá y en el puente de la 12 de septiembre, “hay un presupuesto para hacer el dragado y tiene años que no lo hacen y es por eso que sufrimos daños materiales, además de las invasiones que hay cerca del río que hace el agua no fluya adecuadamente”.