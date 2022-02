Habitantes se quedarán sin el servicio de agua por más de una semana

Hace unos días en este mismo medio de comunicación se abordó el tema del aviso por parte de las autoridades de SMAPA en donde comentaron que algunas colonias se quedarían sin agua durante el 14 de febrero; no obstante, trascendió de manera oficial gracias a la nota y los anuncios de otros medios que en la colonia Centenario ubicada en el lado poniente de la ciudad, ya tenían varios días sin poder hacer uso de este servicio y hasta la fecha aún no han podido recibir su suministro.





Han transcurrido ocho días desde la última vez que recibieron el recurso vital; hasta la fecha más del 50% de los vecinos han tenido que optar por vías alternas como las pipas y cisternas / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





El pasado lunes 7 de febrero vecinos de la colonia Centenario recibieron por última vez los servicios de agua; posteriormente dos días después notaron que no había llegado el suministro de manera habitual, sin embargo, al tener reservas del pasado inicio de semana no habían iniciado las quejas; no obstante, fue hasta el viernes 11 cuando algunos de los colonos se vieron afectados al no tener ninguna reserva.

Las autoridades comenzaron a anunciarse el día 13, en donde lanzaron un comunicado que algunas colonias se quedarían sin el servicio hasta el día 15 debido a una fuga por lo cual recomendaron tomar precauciones; en ese entonces, eran pocas las quejas, solamente se anunciaban mediante redes sociales. No obstante, ocho días después de la última vez que recibieron agua, los colonos no aguantaron más y comenzaron a exigir su derecho debido a que habían realizado gastos en pipas para no quedarse sin poder realizar sus actividades del hogar.





Fueron varios los que asistieron a oficinas centrales, mientras que otros más se pronunciaron en redes sociales, sin embargo, para todos las respuesta fue la misma; los de SMAPA les comentaron que el problema de la fuga se agravió aún más pero que el día hoy jueves era el último trabajo que realizarían y el sábado nuevamente iba a regresar todo a la normalidad. En cuanto a los trabajadores que se encontraban realizando trabajos, ellos afirman no saber nada sobre el día en que volverá ya que ellos solamente reciben órdenes de trabajo.