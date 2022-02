SMAPA dejará sin agua a varias colonias en Tuxtla Gutiérrez

En una de las fechas en donde se tiene que estar presentables, las autoridades de SMAPA mencionaron que se suspenderán los servicios en distintas colonias de la capital chiapaneca; esto debido a una fuga en la línea de conducción de 30 pulgadas de diámetro, por lo cual, todo el día del amor y de la amistad quedará inhabilitado este servicio ya que costará más de 16 horas poder arreglar y así restaurarlo nuevamente a la normalidad.





Autoridades de SMAPA mencionaron que se suspenderán los servicios en distintas colonias de la capital chiapaneca / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





El brazo norte nuevo de la ciudad capital no podrá contar con su servicio de habitual de agua este lunes 14 de febrero, así lo anunciaron las autoridades correspondientes quienes encontraron una fuga en su sistema, por lo cual, por causas de trabajo de reparación y para evitar que más zonas se queden si su asistencia, han programado todo este día de restauración; casualmente la fecha en el calendario señala el día del amor y de la amistad, donde miles de jóvenes y adultos tuxtlecos visten sus mejores galas para pasar un día entero con su pareja.

Las colonias y fraccionamientos afectadas serán: Fraccionamiento Bonampak Norte, Colonia Montereal, Colonia Chapultepec 1era y 2da sección, fraccionamiento Malibu, Fraccionamiento Sahop, Fraccionamiento Monte Azul, Fraccionamiento Buenavista, Fraccionamiento Prado de la Montaña, Fraccionamiento Punto Norte, Villa Tziscao, Fraccionamiento privanza, Fraccionamiento La Antigua, 5ta norte entre libramiento y 15ª poniente. Fraccionamiento Campanario, Colonia Plan de Ayala, Fraccionamiento Rio blanco.





Si bien es cierto, que se suspenda el servicio no quiere decir que no contarán con agua; sino más bien es una alerta para que durante este día no la desperdicien y así eviten quedarse sin esta sustancia liquida en los próximos días en lo que se reactiva la prestación; por lo cual, en este día tan importante, algunos tendrán que economizar los baños para no derrochar agua en afán de verse más presentables en las citas.