Haitianos denuncian discriminación de la población en Tapachula

Los migrantes haitianos, que han venido por miles a buscar un refugio en México, por distintas causas ocurridas en su país, denunciaron ser discriminados por la población y sectores sociales, pero nunca se han detenido a escucharlos qué es lo que sienten ni cómo la están pasando.





Raymond, uno de los miles de haitianos varados en Tapachula, afirmó que las descalificaciones que han recibido recientemente en distintos espacios informativos y opiniones en redes sociales, han fomentado la discriminación y agresión verbal de manera generalizada.

Dijo que la discriminación a la que se refiere es a que los productos básicos que utilizan los comerciantes se los dan más caro que a un mexicano, las rentas para ellos, se eleva mucho más que lo que comúnmente se ofertan a una familia no migrante, además, algunos que se han empleado en la construcción, les pagan menos por el mismo trabajo que hace un mexicano.





Refirió que la intención del migrante haitiano es seguir su camino en la búsqueda del sueño americano, pero tal parece que las instituciones como la Comar y el Instituto Nacional de Migración, han hecho complicada la estadía del extranjero, y en el caso de la Comar, prolongan el proceso de la solicitud de refugio en México, para poder seguir su recorrido.

Asimismo, los agentes de migración, los retienen de manera ilegal, debido a que aun contando con los trámites del proceso ante Comar, los deporta hacia Guatemala, incluso, algunos que ya les dieron su salvoconducto para transitar por todo el país, son retenidos en otros estados, bajándolos del autobús y regresándolos nuevamente a la frontera.

Mencionó que los tapachultecos perciben a los migrantes como los promotores de la inseguridad en esta ciudad, y aunque aclaró que como en todas las sociedades, hay personas buenas y malas en un país, no se debe generalizar en el caso de los haitianos, pues ellos, no quieren problemas en este lugar que no conocen, sino buscan únicamente que se les permita llegar al destino que desean, que es la frontera norte, para llegar a los Estados Unidos.

Concibió que la situación para los miles de migrantes se está tornando crítica, porque al no poder trabajar formalmente, su dinero se les está acabando y les preocupa que en las próximas semanas tendrán que vivir en las calles, porque no les alcanzaría para poder seguir pagando una renta.