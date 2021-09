Importante tratarse a tiempo enfermedades que requieran de cirugías: Médico

San Cristóbal de Las Casas.- El Cirujano Pediatra, Luis Herrera Preciado, que recientemente radica en esta ciudad, señaló que las cirugías pueden ser necesarias desde enfermedades congénitas, por ejemplo en las vías urinarias, digestivas, y demás, hernias, “las más comunes son por ejemplo la circuncisión, heridas, apendicitis aguda; el cirujano pediatra ve al niño con dolor abdominal, si tiene fiebre, vómito, le duele, no quiere comer, entonces tiene apendicitis hasta demostrar lo contrario con estudios de diagnóstico clínico”.





Te puede interesar: El implante, de los métodos de planificación más aceptados en los altos de Chiapas





Tras compartir algunas de sus experiencias como médico, destacó la importancia que tiene su especialidad para detectar posibles cirugías en niños por diversos padecimientos, incluso la inmediatez puede ser un factor fundamental para salvarle la vida a este paciente, “me encuentro en San Cristóbal de Las Casas desde hace dos semanas, vengo a servir a la niñez de la ciudad; soy médico pediatra y cirujano, es decir, puedo atender las patologías de los niños que necesitan cirugía, actualmente hay escases de cirujanos pediatras y vengo con la mejor intención de colaborar con la salud infantil de la ciudad”, dijo.

Luis Herrera Preciado es originario de Jalisco, curso su educación básica en el Colegio Cervantes, posteriormente estudió para médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo un internado en Costa Rica, prestó servicio social en un consultorio del DIF en Guadalajara e hizo su especialidad y sub especialidad en el Instituto Nacional de Pediatría, “tengo más de 30 años de experiencia, con múltiples cursos sobre cirugía y he ocupado distintos cargos dentro de sociedades y colegios de médicos”.

Cuestionado sobre un caso especial que haya atendido en su trayectoria, narró que fue un bebé que estaba en el banco con su mamá, “lo traía en brazos, fue hacer un depósito, de esto tiene unos 25 años, en ese tiempo en Guadalajara había mucha violencia, entonces entraron unos asaltantes y empezaron a disparar sus cuernos de chivo y asesinan a los policías”

“Una bala alcanza a la mamá, entra por el tórax del niño y una esquirla empieza hacer estragos, entonces atraviesa el diafragma, hígado y hace tres agujeros en el intestino delgado; a ese niño tuve que operarlo 4 veces, tuvo muchas complicaciones propias de esa herida, acabamos de ir a su boda, sus familiares no tenían recursos, el banco no se hizo cargo, entonces varios doctores apoyamos para no cobrarle”, sumó.

Finalmente, dijo que su consultorio se encuentra en el Hospital Hoscem, ubicado en el Periférico Sur de San Cristóbal, “pronto crearé una página en Facebook, en internet, por lo ahora también me pueden localizar en el 333 100 0823, aún con número de Guadalajara, y el número del hospital es el 967 631 58 51”.