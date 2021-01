Líder evangélico pide libertad de culto en los Altos de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.-Luego de que el pasado domingo, dos familias que integradas por 9 personas, fueran expulsadas de la comunidad Mitzitón, Municipio de San Cristóbal, Manuel Collazo Gómez, dirigente de la Organización de los Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (Opeach) hizo un llamado respetuoso a las instancias correspondientes, tomen cartas en el asunto y no se permitan esta situación, pidiendo que se repete el artículo 24.





Municipios Expulsan a evangélicos por intolerancia religiosa en Mitzitón





Entrevistado al respecto, pidió a los Pobladores de Mitzitón, eviten este tipo de acciones, ya que consideró actualmente existe gobernabilidad en Chiapas, y antes de actuar deben dar parte a las autoridades del gobierno y éstos dialoguen para no llegar a estos hechos de expulsión donde los afectados son los niños, niñas, adultos mayores y mujeres.

Invitó a los expulsados de Mitzitón, se acerque con él para ayudarlos de acuerdo a sus posibilidades, y se logre el retorno de manera pacífica, sin poner en riesgo su integridad, tal como lo hizo en el año de 1998, cuando retornaron miles de Evangélicos en San Juan Chamula, y dónde actualmente existe tolerancia entre ambos grupos "católicos y Evangélicos".

Al grupo católico de Mitzitón, Collazo Gómez, pidió reflexionen su postura, y no permitan que se sigan dando estos hechos, buscando siempre el apoyo del gobierno, que ha demostrado ser de puertas abiertas a la gente. Dejó en claro no esta en contra de ningún grupo religioso "sean católicos o Evangélicos. Y que haya diálogo, porque de ha luchado mucho para la no violencia a católicos y Evangélicos. Ya no deben sufrir".