INE respetará decisión de Oxchuc contra instalación de casillas

El Instituto Nacional Electoral (INE) respeta la decisión de las comunidades de Oxchuc expresada en asamblea general, de no autorizar la instalación de casillas para la elección de diputados federales y locales del 6 de junio venidero.

El Vocal de la Junta Local Ejecutiva en Chiapas, Arturo De León Loredo, dijo que para la etapa de capacitación que inició en el mes de febrero pasado el INE desplegó un esfuerzo de comunicación y solicitud de apoyo a todas las autoridades.





Pero en el caso de Oxchuc que tiene un estatus diferente debido a que su ayuntamiento actual fue el primero en ser electo en el 2019 por sistemas normativos internos, no nos autorizaron realizar ninguna actividad, expuso.

"No tenemos un comunicado oficial, nos hemos enterado por los medios de comunicación su determinación de asamblea general que ha determinado no autorizar instalación de casillas, primero no se nos autorizó realizar actividades en enero, tampoco para iniciar capacitación".

El Instituto Nacional Electoral no ha realizado ninguna actividad en el municipio de Oxchuc, es una decisión que toman autoridades designadas por sistemas normativos internos que tienen esta atribución respecto a la comunidad, añadió.

En esa ruta también sabemos que hay gente que quiere participar y quiere votar para la elección de diputados locales y diputados federales, no podremos hacer los trabajos si no contamos con el apoyo de las municipales y comunitarias, una de las condiciones de la democracia es que el voto sea personal, directo, libre y secreto.





Puntualizó que el INE no va a arriesgar el personal para ingresar sin autorización, no actuamos por la fuerza, ni escondidas, nuestra responsabilidad es garantizar derechos, para que nos exijan que pongamos casilla, no para que nos prohíban que las instalemos, respetamos las decisiones, no las compartimos.

Las autoridades del gobierno del estado realizan negociaciones políticas con las comunidades de Oxchuc, Tila y Honduras de la Sierra donde también hay argumentos que no autorizarían la instalación de casillas, y que en esos lugares también impactaría en la elección de miembros de ayuntamientos.

El municipio de Oxchuc forma parte del tercer distrito electoral federal del estado junto con Altamirano, Benemérito de las Américas, Chanal, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas y Ocosingo que es su cabecera.

A la vez, Oxchuc forma parte del territorio del distrito electoral local número 11 integrado por Altamirano, Amatenango de la Frontera, Chanal, Huixtán, La Independencia, San Cristóbal de Las Casas, Teopisca, Maravilla Tenejapa y Las Margaritas su cabecera.