Influencer viaja a Chiapas para crear contenido y sufre accidente

El reconocido generador de contenido Kain Arrieta sufrió un fuerte accidente carretero el pasado 27 de octubre mientras se encontraba en el tramo Ocosingo Altamirano, a la altura del barranco La Ventana. El incidente resultó en la lamentable pérdida de más de 5 vidas y dejó a 14 personas lesionadas, incluyendo a Kain, quien sufrió una grave afectación en la columna vertebral.

Kain fue trasladado de emergencia al municipio de Tapachula debido a que el lugar del accidente no contaba con los materiales e infraestructura necesarios para atender su delicado estado de salud. A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores la difícil experiencia del traslado, destacando las precarias condiciones de las carreteras de Ocosingo y los desafíos que enfrentó debido a los bloqueos y enfrentamientos asociados a los conflictos sociales en Chiapas.

El 5 de noviembre, Kain compartió en sus redes sociales: "Aún sigo en recuperación en un hospital rural de Chiapas. Desafortunadamente, aquí no cuentan con las herramientas ni los especialistas que necesito para realizar la cirugía de columna. Me trasladarán a otro hospital más grande en Tapachula. Tendré que realizar un viaje por carretera de 10 horas en ambulancia. El camino es de terracería, la carretera no está en muy buen estado y tiene demasiadas curvas y baches. Espero aguantar, ya que el dolor que siento en mi espalda es horrible".

Este domingo, Kain compartió la buena noticia de que finalmente había sido operado y se encontraba en proceso de recuperación. "Después de 18 días hospitalizado y trasladarme a Tapachula, Chiapas, finalmente me lograron operar. Fue una larga cirugía de columna de 8 horas donde me colocaron placas metálicas y tornillos para que lograra caminar de nuevo", expresó.

El influencer agradeció al equipo médico por su trabajo admirable y a su familia por brindarle apoyo constante. En un mensaje lleno de fe y resiliencia, Kain compartió su agradecimiento a Dios: "Dios me salvó de morir, me salvó de quedar inválido, y me levanto victorioso con muchas ganas de vivir y valorar aún más las cosas simples que damos por hecho".

A pesar de las dificultades y el dolor, Kain Arrieta se muestra fuerte y decidido a enfrentar el proceso de recuperación con determinación. Agradeció a todos quienes le han brindado apoyo, mensajes y buenas palabras, demostrando que, incluso en medio de la adversidad, la comunidad virtual puede ser una fuente invaluable de fuerza y aliento. Kain concluyó su mensaje con optimismo: "Aventureros, nos vemos en la siguiente aventura. Gracias".