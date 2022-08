INM no deja avanzar, no atiende y no da pases de salida: Migrantes hindúes

Migrantes indican que solo quieren un permiso que les permita cruzar el país y llegar a la frontera con E

Grupo de migrantes hindúes la falta de atención que INM, les ha proporcionado / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Un grupo de migrantes hindúes que buscaban que el Instituto Nacional de Migración (INM) los ingresara a la estación migratoria visa por para obtener un documento para avanzar, no fueron atendidos. El grupo de 17 personas compro boletos para salir de Tapachula, sabiendo que en Viva México los iban ha atender y los meterían a la estación migratorio, lo cual, no ocurrió. Explicaron que cuando llegaron al primer punto de revisión de migración los aseguraron y los dividieron, pues a uno los subieron a las unidades de migración y otros los dejaron afuera del autobús.

Comentaron que ellos querían entregarse en la estación migratoria, pero no les dieron acceso, por ello, optaron por la opción de comprar boletos de autobuses para salir de Tapachula. Acusaron que fueron detenidos el día de ayer a las 16 horas y los soltaron a las siete de la mañana en mismo lugar en donde los aseguraron sin obtener un documento.

Los extranjeros platicaron para Diario del Sur que lo único que ellos quieren es un documento para poder seguir avanzando hacia la frontera norte de México con los Estados Unidos. Criticaron que el Instituto Nacional de Migración de Tapachula no los deja avanzar, no los atiende y en mucho menos les quiere entregar un documento para poder circular de manera legal por el país. Aseguraron que seguirán buscando la manera de salir de Tapachula y llegar a su destino, ya sea caminando, en autobús con o sin papeles pues están casado de estar encerrados en esta ciudad. Los hindúes piden al gobierno federal que les ayude a salir de esta ciudad, ya acá Tapachula únicamente es una ciudad de paso para miles de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Migrantes denuncian que INM no los atiende, ni los deja avanzar / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur



Te puede interesar: Cierran puertas, INM en San Cristóbal no da atención a migrantes

Local Migrantes saldrán en caravana, dicen que INM les da documentos falsos

