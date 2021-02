Liberan a custodio detenido injustamente por el caso Dylan

Luego de seis meses con 3 días de estar encarcelado por un delito en el que no participó, fue liberado el custodio Jaime Santiz Gómez, con el consabido “usted disculpe” de las autoridades, tras por cuenta propia probar su inocencia.

Santiz Gómez fue detenido junto con el director del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 Juan “N” y el alcaide Fredy “N”, acusados de ejercicio ilegal del servicio público y del inadecuado desarrollo de la función pública al ser vinculados los tres con la muerte de Adolfo "N", hallado sin vida en su celda el 27 de julio pasado, situación que la FGE calificó como suicidio.

Como se recordará el extinto de origen tzotzil tenía 57 años de edad y había sido aprehendido a mediados de julio, acusado del delito de trata de personas, en el marco de las indagatorias para localizar al menor Dylan Esaú que desapareció de las inmediaciones del mercado de San Cristóbal de las Casas.

Fue tras las indagatorias que duraron al menos seis meses, como finalmente fue liberado Jaime Santiz Gómez al comprobarse a la hora del suicidio del indígena Adolfo "N" que según establecieron las autoridades ocurrió entre las 4 a 5 am del 27 de julio de 2020, el custodio se encontraba en su horario de descanso que era de las 2 a las 6 am y no en el lugar de los hechos, (tiempo, lugar y circunstancias) dato que se comprueba contundente con rol de servicio de la penitenciaría por lo que luego de ser detenido el 19 de agosto de 2020 fue detenido, finalmente fue liberado este 23 de febrero de 2021.





Foto: Cortesía | Usuario





Por su parte familiares de quien en vida respondiera al nombre de Adolfo "N", habrían culpado al Director del CERSS 5 de su fallecimiento, siendo la voz de sus hijas la que exigió la aclaración del suicidio o muerte, “porque como hijos no estamos de acuerdo y no nos quedaremos convencidos que quede en la obscuridad, la fiscalía actuó muy mal”.

Trascendiendo además que Enereida "N", hija de Adolfo, habría dicho que tras la detención su padre, este le habló para pedirle que consiguiera 50 mil pesos que le pedían “los jefes en el penal”, siendo hasta ahora liberado solamente el custodio.