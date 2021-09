Llega a tierras coitecas el Forrest Gump alemán

Ocozocoautla.- Jonas Deichmann, un atleta de origen Alemán, quien es apodado el Forrest Gump por llevar la escena de la pantalla a la vida real, corriendo por varios días miles de kilómetros, ha llegado a tierras coitecas luego de una travesía por todo el territorio nacional.

El atleta europeo de 34 años de edad, llegó la tarde de este lunes a esta ciudad coiteca en donde se prevé se quede a descansar para de allí continuar su ruta hacia la ciudad de Cancún, Quintana Roo, la que es su meta desde que inició a correr el pasado 10 de junio en Tijuana, Baja California.





El corredor y también ciclista inició su ruta por todo Baja California Norte y Sur, para de allí ir por mar para llegar a Sinaloa, en donde continuó su trayecto corriendo, siendo admirado y auxiliado por cada punto en donde llega. Apenas el pasado 4 de septiembre llegó a tierras chiapanecas, en la zona de la costa por Arriaga, en donde ha tomado la ruta de la autopista que hace conexión hacia esta ciudad de Ocozocoautla.

Durante su recorrido ha sido abordado por diversos medios de comunicación, en donde ha explicado que este actividad la denominó el triatlón de 360 grados, dejando en claro que no se trata de una aventura sino que a través de su actividad recauda fondos para niños en África.

Expuso que por cada kilometro que recorra, una organización dona un euro para poder comprar bicicletas para niños del continente africano, quienes tienen que trasladarse por distancias largas para llegar a su escuela.

“Lo hago por dos razones. Primero, para mí es propósito de aventura… Yo sé que va a ser algo espectacular, algo que no he visto nunca antes en la vida, y también lo hago para niños en África, porque en pueblos chiquitos no hay escuelas muchas veces y no hay transporte público”. dijo.

Se prevé que tome un descanso en esta ciudad coiteca para de allí iniciar su ruta este martes 7 de septiembre con dirección a Tuxtla Gutiérrez a partir de las 9:00 de la mañana, previniendo llegar a la capital cerca de las 14:00 horas.

Se sabe que su meta final es Cancún, en donde al llegar tomará un vuelto para volver a Portugal y de allí trasladarse hacia su ciudad natal, Alemania, en donde tomará un descanso después de varios días corriendo miles de kilómetros.