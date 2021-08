“Los Machetes” se reorganizan para definir acciones en Pantelhó

San Cristóbal de Las Casas.- Luego de que el pasado 26 de julio, un grupo de pobladores de Pantelhó saquearan casas de presuntos “sicarios”, personajes cercanos a la alcaldesa y alcalde electo de Pantelhó, fuentes cercanas al grupo de autodefensa denominado “Los Machetes”, ha dicho que será hasta el martes 3 de agosto, cuando nuevamente den un posicionamientos a los medios de comunicación, por lo que hasta el momento han cerrado el tránsito e ingreso a la cabecera de aquel municipio.

La fuente que no revela identidad, explica que el primer paso fue el ingreso de “Los Machetes” el pasado 7 de julio, cuando se dio un enfrentamiento en el que no se revela, pero hubo muertos entre ambos grupos “Los Machetes” y “Los Herrera”, y acordaron presentarse como tal el pasado 18 de julio, donde le hicieron llegar un mensaje a las autoridades, a través de Josefina Elizabeth Bravo, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, pero al no tener respuesta, ingresaron a la cabecera el 26 de julio, realizando saqueos en domicilios y tomando la presidencia municipal.

Y es que a pesar de que Josefina Elizabeth Bravo, tomó nota de las peticiones de los comuneros de Pantehló, no se ha dado ninguna respuesta, o al menos un posicionamiento y menos que hayan sido invitados a iniciar el proceso de elección para sus autoridades el 1 de octubre por sus llamados "usos y costumbres" como se lo pidieron.

Es de recordar que el 26 de julio, los pobladores de 86 comunidades indígenas y 18 barrios de Pantelhó ocuparon la alcaldía e hicieron replegarse unas tres cuadras a los elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, y Policía Estatal, manteniendo el control de la comunidad desde el día 7 del mismo mes, para evitar confrontaciones, ya que estas autoridades junto con la Fiscalía en Chiapas, se negaron a realizar el cateo de casas, que argumentaron “pertenecen a los sicarios de ‘Los Herreras’”.





Limitan acceso al público

Desde el pasado lunes 26 de julio cuando tomaron el control de la cabecera armados con palos y machetes, se ha limitado el acceso a personas, y desde el miércoles 28, han negado el acceso a periodistas que pretendían ingresar a la cabecera municipal, trascendiendo que es para evitar se difunda información errónea, pues hay medios “que han desprestigiado el movimiento de ‘Los Machetes’, tanchándolos de racistas y de expulsar a mestizos”.

Desde el jueves 29 de julio, una comisión de 20 personas, perifoneó permitir que las personas, mestizos principalmente, que viven en la cabecera de Pantelhó pueden salir del pueblo si así lo desean, lo que provocó que decenas de personas viajaran a San Cristóbal de las Casas para refugiarse con familiares y amigos, quienes a pesar de haber sido abordados por representantes de medios de comunicación en el estacionamiento de una tienda comercial, se han negado a dar declaraciones por temor a ser agredidos.

El conflicto en Pantelhó se agravó el 7 de julio, cuando el grupo llamado autodefensas del pueblo “Los Machetes” irrumpió en la cabecera para “expulsar a los sicarios narcotraficantes” que en los últimos 20 años han asesinado a unas 200 personas, entre ellas al exdirigente de la organización Sociedad Civil Las Abejas, Simón Pedro Pérez López, a quien ultimaron de un balazo, el pasado 5 de julio.

Después de tomar la cabecera, los autodefensas emboscaron el 8 de julio a militares y policías, el saldo fue de nueve uniformados heridos de bala, además de dos de sus integrantes lesionados.

Aún se ignora si representantes de medios de comunicación podrán ingresar el próximo martes, después de la asamblea que sostendrán, pero han dejado en claro que se están reorganizando y nombrando a nuevas comisiones, ya que han superado el número de personas que tenían proyectado se unieran a su causa, que reiteran es la “expulsión de sicarios en Pantelhó”.