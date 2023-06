Maestros en San Cristóbal exigen cadenas de cambio y pago a maestros interinos

Maestros del Nivel de Educación Indígena (NEI) de la región altos de Chiapas, adheridos a la sección VII del SNTE, exigen a la Secretaría de Educación y a la Subsecretaría de Educación Federalizada que respeten las cadenas de cambio que han venido solicitando desde hace varios meses, así como el pago de sus quincenas a maestros interinos que les adeudan desde hace más de un año.

Al respecto, Sergio Gómez Martínezw secretario general del Nivel de Educación Indígena, en conferencia de prensa exigió a la Secretaría de Educación y a la Subsecretaría de Educación Federalizada respetar la decisión y la antigüedad de los maestros, porque muchos de ellos siguen lejos de sus familias mientras los nuevos maestros están en las cabeceras municipales, y a los que llevan trabajando más de 30 años no han sido tomados en encuentro sobre la solicitud de la cadena de cambios que han hecho.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

"Nosotros como maestras y maestros exigimos que respeten nuestras antigüedades, varios maestros que llevan trabajando más de 30 años están lejos de la ciudad, mientras los de nuevo ingreso están en la ciudad o en las cabeceras municipales, este último son los que están como compadrazgo o amigos de funcionarios de la Secretaría de Educación o de la subsecretaría federalizada", señalaron.

Mientras el personal de jubilados exigen el pago de sus haberes que les adeudan desde hace más de un año, y que la mayoría cobran la cantidad de 2,500 pesos quincenales, para ir a trabajar en las comunidades necesitan recursos, por lo que piden a las autoridades educativas libere los recursos para que los más de 1500 maestros afectados puedan ejercer su labor como docentes.

Gabriela Girón, vocera de las maestras y maestros interinos exigió a las autoridades docentes del primer nivel buscar una solución a estas demandas del magisterio que cubren el interinato en la región altos de Chiapas, porque ellos pagan rentas así como el pago de transporte público, por lo que pidió difundir esta información para que las y los funcionarios puedan liberar los recursos y así solventar sus gastos.

Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Finalmente, Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, indicó que si no son solucionadas sus demandas podrían tomar otras acciones, porque este problema no es de hoy sino que vienen funcionando desde hace varios años y que este actual gobierno de la cuarta transformación no ha querido pagar a los interinatos, a pesar de que el propio gobierno Federal ha dicho que hay suficientes recursos para la educación.

