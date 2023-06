"Para el policía no hay día del padre”: elemento estatal en servicio

Tuxtla Gutiérrez.- Israel Jiménez García, elemento motorizado de la Policía Estatal Preventiva perteneciente a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, actualmente cuenta con 29 años de servicio público, mismo que durante entrevista concedida con motivo previo al “Día del Padre”, señaló que para los oficiales “No hay Día del Padre ni otras fechas especiales”, solo cumplir su trabajo con vocación.

El oficial comenta que ingresó a la corporación el 17 de diciembre de 1990, desde ese entonces se ha dedicado a la seguridad de los chiapanecos, siendo comisionado como oficial motoriado, donde permanece desde entonces. "Desde pequeño yo veía la película A toda Maquina de Pedro infante; yo me quedaba pensando y dije: Algún día voy a tratar de ser igual, policía motorizado. Cuando ya tuve la edad me enlisté en la secretaria y acá sigo, sirviendo con vocación".

El oficial indicó que para ser policía se necesita vocación: "Ahora ya entran elementos con profesión y más preparados, pero no todos aguantan, algunos se van porque no tienen espíritu de servicio y se van; otros no entienden que no exiten días feriados como el festejo a los papás" señaló. Y es que añadió: “La policía no tiene horario ni fecha en el calendario; tenemos horario de entrada pero no de salida, tenemos que sacrificar la familia siempre. Acá no existen cumpleaños, celebraciones, día del padre, día de la madre, navidad , año nuevo; si nos toca libre tuvimos suerte y a celebrar pero si no, pues a seguir trabajando porque primero es el deber”, acotó.

Finalmente, el oficial dijo que para el día del padre tiene contemplado descansar el domingo, ya que le tocó trabajar los 6 días de la semana y prevé que sus hijos y dos nietos lleguen a su casa para pasar un momento agradable con él y sus otros seres queridos, pero eso sí, siempre pendiente del deber.